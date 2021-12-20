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Haberler Magazin Paralar içinde yüzen Nusret'in annesinin yaşadığı evi görenler tepki gösterdi! Nusret Gökçe annesini paylaştı sosyal medya ayağa kalktı

Paralar içinde yüzen Nusret'in annesinin yaşadığı evi görenler tepki gösterdi! Nusret Gökçe annesini paylaştı sosyal medya ayağa kalktı

Tuz serpme hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe, 2 yılın ardından annesi Fatma Gökçe'nin evini ziyaret etti. Annesine kavuştuğu anları kayda alan Nusret videoyu 40,8 milyon takipçili İnstagram hesabından paylaştı. Videoyu izleyenlerin bir çoğu tepki yağdırdı. Dünyaca ünlü kasap Gökçe'nin annesinin yaşadığı evi görenler şaştı kaldı. Kimi 'hayırsız evlat' dedi kimi 'Ben şok okadar paraya bu ev' yorumunda bulundu.

20.12.2021 09:13 - Son Güncelleme: 20.12.2021 09:14
Nusret Gökçe annesini paylaştı sosyal medya ayağa kalktı! Paralar içinde yüzen Nusret’in annesinin yaşadığı evi görenler neye uğradığını şaşırdı

Dünyanın bir çok ülkesinde kasap şubesi ve restaurant açan Nusret Gökçe yıllar sonra annesini ziyaret etti. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Nusret'e milyonlarca yorum geldi. Dünyaca ünlü bir çok oyuncu, futbolcu ve şarkıcı ile tanışan, restaurantında ağırlayan Nusret'in para içinde yüzdüğünü bilmeyen yok. Ancak ailesinin yaşadığı evi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Hatta bir çok kullanıcı Nusret'in annesi ile olan paylaşımının altına 'hayırsız evlat' gibi yorumlar yazdı. İşte Nusret'in kafaları karıştıran o paylaşımı...

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Nusret Gökçe annesini paylaştı sosyal medya ayağa kalktı! Paralar içinde yüzen Nusret’in annesinin yaşadığı evi görenler neye uğradığını şaşırdı

Nusret'in annesini daha önce görmeyenler için şu fotoğrafı şuraya koyalım. Nusret daha önce İnsagram hesabından annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu iliştirmişti;

''Canim Anam Analar gunun kutlu olsun. Dipnot: (Foto 20 yil onceden ,yer kardesimin dugunu ,takim elbise emanet )''

Nusret Gökçe annesini paylaştı sosyal medya ayağa kalktı! Paralar içinde yüzen Nusret’in annesinin yaşadığı evi görenler neye uğradığını şaşırdı

Bazı zamanlarda annesinin fotoğraflarını paylaşan Nusret son 2 yıldır ailesiyle görüşemiyordu.

Nusret Gökçe annesini paylaştı sosyal medya ayağa kalktı! Paralar içinde yüzen Nusret’in annesinin yaşadığı evi görenler neye uğradığını şaşırdı

Son olarak annesinin evini ziyaret eden ünlü kasap önce el öptü sonra sohbet etti.

Nusret Gökçe annesini paylaştı sosyal medya ayağa kalktı! Paralar içinde yüzen Nusret’in annesinin yaşadığı evi görenler neye uğradığını şaşırdı

Annesiyle özlem giderek Nusret o anları da sosyal medya hesabından paylaştı ancak başına gelmeyen kalmadı.

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