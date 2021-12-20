Paralar içinde yüzen Nusret'in annesinin yaşadığı evi görenler tepki gösterdi! Nusret Gökçe annesini paylaştı sosyal medya ayağa kalktı
Tuz serpme hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe, 2 yılın ardından annesi Fatma Gökçe'nin evini ziyaret etti. Annesine kavuştuğu anları kayda alan Nusret videoyu 40,8 milyon takipçili İnstagram hesabından paylaştı. Videoyu izleyenlerin bir çoğu tepki yağdırdı. Dünyaca ünlü kasap Gökçe'nin annesinin yaşadığı evi görenler şaştı kaldı. Kimi 'hayırsız evlat' dedi kimi 'Ben şok okadar paraya bu ev' yorumunda bulundu.
20.12.2021 09:13
- Son Güncelleme: 20.12.2021 09:14
Dünyanın bir çok ülkesinde kasap şubesi ve restaurant açan Nusret Gökçe yıllar sonra annesini ziyaret etti. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Nusret'e milyonlarca yorum geldi. Dünyaca ünlü bir çok oyuncu, futbolcu ve şarkıcı ile tanışan, restaurantında ağırlayan Nusret'in para içinde yüzdüğünü bilmeyen yok. Ancak ailesinin yaşadığı evi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Hatta bir çok kullanıcı Nusret'in annesi ile olan paylaşımının altına 'hayırsız evlat' gibi yorumlar yazdı. İşte Nusret'in kafaları karıştıran o paylaşımı...