Paralar içinde yüzen Nusret'in annesinin yaşadığı evi görenler tepki gösterdi! Nusret Gökçe annesini paylaştı sosyal medya ayağa kalktı

Dünyanın bir çok ülkesinde kasap şubesi ve restaurant açan Nusret Gökçe yıllar sonra annesini ziyaret etti. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Nusret'e milyonlarca yorum geldi. Dünyaca ünlü bir çok oyuncu, futbolcu ve şarkıcı ile tanışan, restaurantında ağırlayan Nusret'in para içinde yüzdüğünü bilmeyen yok. Ancak ailesinin yaşadığı evi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Hatta bir çok kullanıcı Nusret'in annesi ile olan paylaşımının altına 'hayırsız evlat' gibi yorumlar yazdı. İşte Nusret'in kafaları karıştıran o paylaşımı...