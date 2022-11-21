Para bizde şöhret bizde derken doğru söylüyormuş! 18 kilo altını olan Kobra Murat'ın evini görenlerin dibi düştü! Bu nasıl böyle
Kobra Murat'ı bilmeyen yok. Kendisi Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti. Sıradışı imajı, dansları ve şarkıları bir yana Kobra Murat alametifarikası tabi ki saçlarıydı. Kobra Murat geçtiğimiz aylarda eşiyle katıldığı canlı yayında peruğunu çıkarmış ve tüm Türkiye'yi küçük çaplı bir şoka uğratmıştı. Katıldığı yayınlarda servetine dair açıklama yapan Kobra Murat "18 kilo altınım var" deyince de olmuştu. Birikimiyle çocuklarına ev, altın ve yazlık alan Kobra Murat, evini gösterdi.
Katıldığı yayınlarda servetine dair açıklama yapan Kobra Murat "18 kilo altınım var" deyince olay olmuştu. Birikimiyle çocuklarına ev ve yazlık alan Kobra Murat altınlarını da kasada tutuyordu. Kobra Murat'ın altınları kadar evi de merak ediliyordu. İşte Kobra Murat'ın görenleri şaşkınlığa uğratan evi ve kızının görüntüsü...
Kobra Murat yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. "Çocuklarımın hepsine ev aldım" diyerek gelir derdi olmadığını söyleyen Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler "18 tane evim, dükkanlarım, yazlıklarım var. 2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var" diyerek herkesi şaşırtmıştı.
"Birikimim çok var. Çocuklarıma evlerini aldım. Yazlıklarını aldım. Büyük oğluma araba aldım. Torunumun biberonu bile altından" diyen Kobra Murat'ın evi de merak konusu oldu.
'Noluyo ya' programına konuk olan Kobra Murat'ın evi görenleri şaşırttı. "Her şeyi karımla çocuklarımla kendimiz yaptık" diyen ünlü şarkıcı "Yuvamda çok mutluyum. Hepsi kendi emeğim. Bu taşları biz yapıştırdık" dedi.