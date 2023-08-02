Panpiş Hilal'ın son halini görenler inanamıyor bambaşka birine dönüştü! Bir dönem kanserle mücadele eden Hilal'in son hali...

90'ların sonu 2000'lerin başında pop dünyasında adından söz ettiren Hilal Cebeci , şarkılarıyla dillere dolandı. "Köylü Güzeli" lakabıyla tanınan Cebeci, "Ellerim Bomboş" ve "Sana Neler Edeceğim" gibi şarkılarla yıllara damgasını vurdu.

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2011 yılının Temmuz ayında Panpiş akımını başlatan Hilal Cebeci, dinlenme ve takipçi rekorlarına da imza attı. Birçok TV şovu ve diziye de konuk olan Hilal Cebeci, geçtiğimiz yıl açıkladığı hastalığının akabinde sektörden uzaklaştı.