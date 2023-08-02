Panpiş Hilal'ın son halini görenler inanamıyor bambaşka birine dönüştü! Bir dönem kanserle mücadele eden Hilal'in son hali...

"Köylü Güzeli" şarkısı ile hafızalara kazınan Hilal Cebeci, geçtiğimiz yıllarda kansere yakalandığnı duyurmuştu. Kanserle mücadelesini atlatan 46 yaşındaki Cebeci şimdilerde son haliyle adından söz ettiriyor. Bazı estetik müdahalelerle de kendisini baştan yaratan Hilal Cebeci adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Hilal Cebeci'nin merak edilen son hali.
90'ların sonu 2000'lerin başında pop dünyasında adından söz ettiren Hilal Cebeci, şarkılarıyla dillere dolandı. "Köylü Güzeli" lakabıyla tanınan Cebeci, "Ellerim Bomboş" ve "Sana Neler Edeceğim" gibi şarkılarla yıllara damgasını vurdu.
2011 yılının Temmuz ayında Panpiş akımını başlatan Hilal Cebeci, dinlenme ve takipçi rekorlarına da imza attı. Birçok TV şovu ve diziye de konuk olan Hilal Cebeci, geçtiğimiz yıl açıkladığı hastalığının akabinde sektörden uzaklaştı.
YILLARA MEYDAN OKUYOR
Hilal Cebeci 5 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı basın açıklamasında meme kanserine yakalandığını duyurdu. Sanatçı ameliyat olarak sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlattı.