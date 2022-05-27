Pakize Suda öldü mü? Son haliyle üzmüştü... Demans hastalığıyla mücadele ediyordu kahreden haber sonrası ilk açıklama yeğenden geldi
Son haliyle üzmüştü... Pakize Suda öldü mü? Demans hastalığıyla mücadele ediyordu, kahreden haber sonrası ilk açıklama yeğenden geldi. Fethiye'de özel bir bakımevinde tedavi gören ve 70 yaşındaki Pakize Suda 'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak Suda'nın yeğeninden gelen açıklama iddiaları yalanladı. İşte son haliyle üzen Pakize Suda'nın sağlık durumu...
PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ?
Son haliyle üzmüştü... Demans hastalığıyla mücadele ediyordu, kahreden haber sonrası ilk açıklama Pakize Suda'nın yeğeninden geldi.
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında "Felaket Tellalı" lakabı ile ün yapan ses sanatçısı Onur Akay, son olarak demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın son durumunu paylaşmıştı.
"ARTIK KİMSEYİ TANIMIYOR"
"Diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor." açıklaması ile yürekleri acıtan Onur Akay, "Pakize Suda, Fethiye'de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor. Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda, orada oyun oynayan bir çocuk gibi mutlu ve diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor," demişti.