Özlem Tekin tası tarağı toplayıp Milas'a yerleşmişti şimdilerde hayatını yaşıyor! Özlem Tekin' çiftlik hayatına iyice alıştı

Yıllarca müzik camiasında marjinal tarzıyla çok sevilen Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. O gün bugündür köy hayatını sürdüren Özlem Tekin, önceki gün üzerinde şalvarı, küçükbaş hayvanlarını güderken objektife yansıdı.Eski şarkıcı şimdi çiftliğinde hayvanlarıyla birlikte şehrin kaosundan uzak bir yaşam sürüyor.

12.05.2021 11:49 - Son Güncelleme: 12.05.2021 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





