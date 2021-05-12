RAMAZAN İMSAKİYE
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Özlem Tekin tası tarağı toplayıp Milas'a yerleşmişti şimdilerde hayatını yaşıyor! Özlem Tekin' çiftlik hayatına iyice alıştı

Yıllarca müzik camiasında marjinal tarzıyla çok sevilen Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. O gün bugündür köy hayatını sürdüren Özlem Tekin, önceki gün üzerinde şalvarı, küçükbaş hayvanlarını güderken objektife yansıdı.Eski şarkıcı şimdi çiftliğinde hayvanlarıyla birlikte şehrin kaosundan uzak bir yaşam sürüyor.

12.05.2021 11:49 - Son Güncelleme: 12.05.2021 11:49
Özlem Tekin tası tarağı toplayıp Milas'a yerleşmişti şimdilerde hayatını yaşıyor! Özlem Tekin' çiftlik hayatına iyice alıştı

Pandeminin de etkisiyle son dönemde birçok kişi şehir hayatından kaçıp Ege'nin şirin bir köyüne yerleşme hayalleri kuruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özlem Tekin tası tarağı toplayıp Milas'a yerleşmişti şimdilerde hayatını yaşıyor! Özlem Tekin' çiftlik hayatına iyice alıştı

Bir dönemin ünlü Rock'çısı Özlem Tekin ise o hayali yıllar önce gerçeğe dönüştürdü.

Özlem Tekin tası tarağı toplayıp Milas'a yerleşmişti şimdilerde hayatını yaşıyor! Özlem Tekin' çiftlik hayatına iyice alıştı

Önce Bodrum'a yerleşen Tekin, 2018'de Milas'tan 30 dönüm arazi satın aldı, üzerine küçük bir ev yaptırdı.

Özlem Tekin tası tarağı toplayıp Milas'a yerleşmişti şimdilerde hayatını yaşıyor! Özlem Tekin' çiftlik hayatına iyice alıştı

Eski şarkıcı şimdi çiftliğinde hayvanlarıyla birlikte şehrin kaosundan uzak bir yaşam sürüyor.

Özlem Tekin tası tarağı toplayıp Milas'a yerleşmişti şimdilerde hayatını yaşıyor! Özlem Tekin' çiftlik hayatına iyice alıştı

Evi merkezden hayli uzakta olan Özlem Tekin, önceki gün küçükbaş hayvanlarını güderken görüntülendi.