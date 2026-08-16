Doktor Özlem Gültekin'in ölümünün ardından aileden ortak açıklama: “Hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz”
İzmir'deki kliniğinde hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gültekin'in ailesi ile boşanma aşamasında olduğu gazeteci Erhan Çelik'in avukatları ortak açıklama yaparak kamuoyuna yansıyan bazı iddiaları reddetti ve "Hiçbir somut olguya dayanmaksızın evladımızın babasının hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
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