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Doktor Özlem Gültekin'in ölümünün ardından aileden ortak açıklama: “Hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz”

İzmir'deki kliniğinde hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gültekin'in ailesi ile boşanma aşamasında olduğu gazeteci Erhan Çelik'in avukatları ortak açıklama yaparak kamuoyuna yansıyan bazı iddiaları reddetti ve "Hiçbir somut olguya dayanmaksızın evladımızın babasının hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Doktor Özlem Gültekin Hayatını Kaybetti

İzmir'deki kliniğinde hareketsiz halde bulunan doktor Özlem Gültekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 48 yaşında hayatını kaybeden Gültekin'in cenazesi, Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özlem Gültekin’in Ölümü İçin Soruşturma Başlatıldı

ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık tarafından Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, adli süreç devam ediyor. Özlem Gültekin'in ailesi ile gazeteci Erhan Çelik'in avukatları, ölümün ardından kamuoyuna yansıyan haber ve yorumlara ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Ortak Açıklama: Çocuk Korunmalı, Anlaşmazlıklar Ölümle Bağlantılı Değil

Açıklamada, Gültekin ile Çelik'in anlaşmalı boşanma konusunda mutabakatın son aşamasında oldukları belirtilirken, çiftin 6 yaşındaki çocuklarının korunması gerektiğine dikkat çekildi. Aile ve avukatlar, geçmişte taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıkların Gültekin'in ölümüyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Aileden Tepki: ’Şüpheli Ölüm’ İddialarını Kabul Etmiyoruz

"HEDEF GÖSTERİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle, taraflar arasında geçmişte yaşanan başkaca ihtilaflara ilişkin birtakım görüntü ve içeriklerin, bugün yaşadığımız acı olayla ilişkilendirilerek yeniden servis edilmesini ve 'şüpheli ölüm' ifadesi üzerinden hiçbir somut olguya dayanmaksızın evladımızın babasının hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz."

Aileden Açıklama: İlaç İddiaları Reddedildi

Gültekin'in evinde veya kliniğinde bazı ilaçların bulunduğuna yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar da açıklamada reddedildi. Açıklamada, somut bir bulgu olmadan yapılan yayınların hem yakınlarına hem de Özlem Gültekin'in hatırasına zarar verdiği ifade edildi.

Adli Süreçte Şüphe Algısı Yaratılmamalı, Çocuğun Geleceği Gözetilmeli

"ÇOCUĞUN GELECEĞİ GÖZETİLMELİ" ÇAĞRISI

Aile ve avukatlar ayrıca bir ölüm olayının adli makamlar tarafından incelenmesinin, tek başına suç teşkil eden veya olağan dışı bir durumun bulunduğu anlamına gelmediğini vurguladı. Adli sürecin farklı anlamlara çekilerek kamuoyunda şüphe veya suçluluk algısı yaratılmaması gerektiği belirtilirken, özellikle 6 yaşındaki çocuğun geleceğinin gözetilmesi çağrısında bulunuldu.

Hukuki Adımlar Atılıyor: Aileler Yasal Süreç Başlattı

HUKUKİ ADIMLAR ATILIYOR

Açıklamada, söz konusu haber ve yorumlara karşı hukuki yollara başvurulduğu da duyuruldu:

"Bu kapsamda, her iki ailenin avukatlarının söz konusu yayın ve yorumlara ilişkin gerekli hukuki girişimleri birlikte başlattığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Aile: Spekülasyonlara Son Verilmeli, Çocuğun Geleceği Korunmalı

Açıklama, "Ortak acımız üzerinden spekülasyon üretilmesine, kişilerin peşinen suçlu ilan edilmesine ve altı yaşındaki bir çocuğun geleceğinin reyting veya etkileşim uğruna hiçe sayılmasına artık son verilmesini istiyoruz" sözleriyle tamamlandı.

Gültekin ve Çelik Boşanma Sürecinde, Oğulları 2020’de Doğmuştu

2019 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Gazeteci Erhan Çelik ile doktor Özlem Gültekin 2019 yılında evlenmiş, çiftin oğulları Ali Boran ise 2020 yılında dünyaya gelmişti. Ortak açıklamaya göre Gültekin ve Çelik, Gültekin'in hayatını kaybettiği dönemde anlaşmalı boşanma sürecinin son aşamasındaydı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin