Doktor Özlem Gültekin'in ölümünün ardından aileden ortak açıklama: “Hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz”

Gültekin'in evinde veya kliniğinde bazı ilaçların bulunduğuna yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar da açıklamada reddedildi. Açıklamada, somut bir bulgu olmadan yapılan yayınların hem yakınlarına hem de Özlem Gültekin'in hatırasına zarar verdiği ifade edildi.