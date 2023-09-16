Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'dan duygulandıran paylaşım "Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da!"

Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetmiş, tüm Türkiye bu kayıp sonrası yasa boğulmuştu. Yaşamını sanata adayan Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur önceki gün yaptığı paylaşıml yasa boğdu. Evlilik yıl dönümleri olduğunu söyleyen Uğur'un satırları yürekleri dağladı. İşte Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'un o paylaşımı.
MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuşmuştu.
3 kez lenf kanserini yenen Uğur, daha sonra ise sahnelere dönmüştü. Ünlü şarkıcıdan kötü haber gelmişti.
Yoğun bakımda 1.5 ay süren tedavisinin ardından 8 Temmuz Cumartesi günü yaşamını yitirmişti.