Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'dan duygulandıran paylaşım "Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da!"

Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetmiş, tüm Türkiye bu kayıp sonrası yasa boğulmuştu. Yaşamını sanata adayan Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur önceki gün yaptığı paylaşıml yasa boğdu. Evlilik yıl dönümleri olduğunu söyleyen Uğur'un satırları yürekleri dağladı. İşte Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'un o paylaşımı.