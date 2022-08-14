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Haberler Magazin Özgü Namal'ın son haline bakın! Oktay Kaynarca'nın dizi setini ziyarete gitti o kareyi görenler: "Beyazları artsa da yüzü gülüyor"

Özgü Namal'ın son haline bakın! Oktay Kaynarca'nın dizi setini ziyarete gitti o kareyi görenler: "Beyazları artsa da yüzü gülüyor"

Özgü Namal'ın son haline bakın! Oktay Kaynarca'nın dizi setini ziyarete gitti o kareyi görenler, "Beyazları artsa da yüzü gülüyor" yorumları yaptı. Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde Bodrum Ortakent'te görüntülenmişti. Bu kez de Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizi setini ziyarete giden güzel oyuncu, başarılı yönetmen Onur Tan'ın Instagram hesabında ortaya çıkan Özgü Namal'ın son hali kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Oktay Kaynarca'nın da yer aldığı Kurtlar Vadisi'nin Elif'i olarak hafızalara kazınan Özgü Namal, yıllardır ekranlardan uzaktı.

14.08.2022 11:20 - Son Güncelleme: 14.08.2022 11:41
Özgü Namal’ın son haline bakın! Oktay Kaynarca’nın dizi setini ziyarete gitti o kareyi görenler: Beyazları artsa da yüzü gülüyor

Özgü Namal'ın son haline bakın! Oktay Kaynarca'nın dizi setini ziyarete gitti o kareyi görenler, "Beyazları artsa da yüzü gülüyor" yorumları yaptı.

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Özgü Namal’ın son haline bakın! Oktay Kaynarca’nın dizi setini ziyarete gitti o kareyi görenler: Beyazları artsa da yüzü gülüyor

Nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral'I 2020 yılında kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak yaşamaya karar vermişti.

Özgü Namal’ın son haline bakın! Oktay Kaynarca’nın dizi setini ziyarete gitti o kareyi görenler: Beyazları artsa da yüzü gülüyor

Gelen teklifleri geri çeviren oyuncu geçtiğimiz günlerde Bodrum'da kameraların kendisini çekmesine de tepki göstermişti.

Özgü Namal’ın son haline bakın! Oktay Kaynarca’nın dizi setini ziyarete gitti o kareyi görenler: Beyazları artsa da yüzü gülüyor

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever gibi isimlerin rol adlığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri sürüyor.

Özgü Namal’ın son haline bakın! Oktay Kaynarca’nın dizi setini ziyarete gitti o kareyi görenler: Beyazları artsa da yüzü gülüyor

Onur Tan'ın yönettiği dizinin setine gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özgü Namal ziyaretçi oldu.

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