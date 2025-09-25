Özgü Kaya'nın annesini gören küçük dilini yuttu! Güzelliğinin kaynağı belli oldu
Cennetin Çocukları dizisinde Gönül karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özgü Kaya, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan oyuncu bu kez annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun güzeller güzeli annesini görenler hayran kalırken "Hangisi anne hangisi kız ayırt etmek çok zor", "Abla-kardeş gibiler", "Özgü'nün güzelliği annesinden" yorumları yapıldı.
Giriş Tarihi: