Özgü Kaya'nın annesini gören küçük dilini yuttu! Güzelliğinin kaynağı belli oldu

Cennetin Çocukları dizisinde Gönül karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özgü Kaya, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan oyuncu bu kez annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun güzeller güzeli annesini görenler hayran kalırken "Hangisi anne hangisi kız ayırt etmek çok zor", "Abla-kardeş gibiler", "Özgü'nün güzelliği annesinden" yorumları yapıldı.

Son olarak "Cennetin Çocukları" dizisinde Gönül karakterine hayat veren oyuncu Özgü Kaya, bu kez özel hayatıyla değil, annesiyle sosyal medyada gündeme geldi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla da adından sıkça söz ettiren oyuncunun annesini görenler hayranlıklarını gizleyemedi.

Ünlü ismin annesiyle kareleri büyük ilgi gördü. Özgü Kaya'nın annesi için "Hangisi anne, hangisi kız ayırt etmek zor", "Abla-kardeş gibiler" ve "Özgü'nün güzelliği annesinden geliyor" gibi yorumlar yapıldı.

İşte Özgü Kaya başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Afra Saraçoğlu ve annesi

Zara ve annesi

Amine Gülşe ve annesi

Pelin Karahan ve annesi

Mert Yazıcıoğlu ve annesi

Özgü Kaya

Özgü Kaya ve annesi

Özgü Kaya ve annesi

Özgü Kaya ve annesi

Toygan Avanoğlu ve annesi

Hadise ve annesi

Esra Erol ve annesi

Ecem Erkek ve annesi

Demet Şener ve annesi

Buse Varol ve annesi

Nesrin Cavadzade ve annesi

Aslıhan Güner ve annesi