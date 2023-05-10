Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu... Liste epey kalabalık! 4. yılına giren de var! Ünlülerin sevgilileri şaşırttı! Evlenip...

Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Birkan Sokullu, Hadise, Hande Erçel, Sezin Akbaşoğulları, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu gibi bir çok ünlü ismin eski sevgilisi ve şuanki sevgilileri neredeyse hepimizin tanıdığı isimler. Magazin camiasının ünlü simaları, zamanında o kişilerle büyük aşklar yaşamış! Hiç kimse bilmiyor! Kimi hala sevgili kimi evlendi, kimi ise çoktan ilişkilerine noktayı koydu. Bakın kimler kimlerle birlikte olmuş...