Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu... Liste epey kalabalık! 4. yılına giren de var! Ünlülerin sevgilileri şaşırttı! Evlenip...
Ünlüler dünyasında aşk dolu bir dönem yaşıyoruz! Bazı çiftlerin ilişkileri sürpriz aşklarla dolu olduğunu görmek, hayranlarını heyecanlandırıyor. Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Birkan Sokullu, Hadise, Hande Erçel, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu gibi ünlülerin ilişkileri, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İşte ünlüler ve sevgilileri, eski aşkları ve eşleriyle ilgili merak edilen detaylar!
Özgü Kaya, Serenay Sarıkaya, Birkan Sokullu, Hadise, Hande Erçel, Sezin Akbaşoğulları, Bahar Şahin, İrem Helvacıoğlu gibi bir çok ünlü ismin eski sevgilisi ve şuanki sevgilileri neredeyse hepimizin tanıdığı isimler. Magazin camiasının ünlü simaları, zamanında o kişilerle büyük aşklar yaşamış! Hiç kimse bilmiyor! Kimi hala sevgili kimi evlendi, kimi ise çoktan ilişkilerine noktayı koydu. Bakın kimler kimlerle birlikte olmuş...
İREM HELVACIOĞLU
İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan çifti, geçtiğimiz aylarda aşklarına ikinci şans vermişti.
Ancak mutluluğu yakalayamayan ünlü çift, bir kez daha ayrıldı. 2022 yılını Yolaç Özcan ile karşılayan İrem Helvacıoğlu, birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı.
ÖZGE KAYA
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya Burak Serdar Şanal ile aşk yaşıyordu. Çift sessiz sedasız ayrıldı.