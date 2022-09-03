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Özgü gülerse herkes güler! Özgü Namal son haliyle ilk kez gülerken görüntülendi! Zor günlerin ardından Özgü Namal'dan bir ilk

Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde Bodrum Ortakent'te görüntülenmişti. Çocuklarıyla birlikte görüntülenince gazetecilere sert çıkışan Özgü Namal sonrasında Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizi setini ziyaret etmişti. Daha evvel moralsiz halleriyle kameralara yansıyan Özgü Namal önceki gün İstanbul'da objektife yansıdı. Oyuncu bu kez güler yüzlüydü.

03.09.2022 10:35 - Son Güncelleme: 03.09.2022 12:12
Özgü gülerse herkes güler! Özgü Namal son haliyle ilk kez gülerken görüntülendi! Zor günlerin ardından Özgü Namal’dan bir ilk

Eşi Ahmet Serdar Oral hayatını kaybettikten sonra zor günler geçiren Özgü Namal çok uzun bir aradan sonra ilk yüzü gülerken görüntülendi. İşte detaylar...

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Özgü gülerse herkes güler! Özgü Namal son haliyle ilk kez gülerken görüntülendi! Zor günlerin ardından Özgü Namal’dan bir ilk

Nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral'I 2020 yılında kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak yaşamaya karar vermişti.

Özgü gülerse herkes güler! Özgü Namal son haliyle ilk kez gülerken görüntülendi! Zor günlerin ardından Özgü Namal’dan bir ilk

Gelen teklifleri geri çeviren oyuncu geçtiğimiz günlerde Bodrum'da kameraların kendisini çekmesine de tepki göstermişti.

Özgü gülerse herkes güler! Özgü Namal son haliyle ilk kez gülerken görüntülendi! Zor günlerin ardından Özgü Namal’dan bir ilk

Sonrasında da Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin setini ziyaret etmişti.

Özgü gülerse herkes güler! Özgü Namal son haliyle ilk kez gülerken görüntülendi! Zor günlerin ardından Özgü Namal’dan bir ilk

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever gibi isimlerin rol aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri sürüyor.

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