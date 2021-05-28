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Özge Yağız'ın kardeşi Ezgi rakip çıktı görenler hayran kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge...

Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Ancak öyle biri Özge Yağız'ın pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Yemin adlı diziyle adını duyuran aynı zamanda o dizide aşkı da bulan Özge Yağız son olarak Sol Yanım adlı dizide boy gösterdi. Yemin dizisindeki rol arkadaşı Gökberk Demirci'yle aşk yaşayan Özge Yağız, sevgilisiyle kısa süre sonra nikah masasına oturacak. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan kardeşiyle fotoğraf paylaşan Özge Yağız ve kardeşinin benzerliğine sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

28.05.2021 09:58 - Son Güncelleme: 28.05.2021 09:58
Özge Yağız'ın kardeşi Ezgi rakip çıktı görenler hayran kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge...

Son dönemin en popüler isimlerinden biri Özge Yağız. 23 yaşındaki oyuncu Yemin dizisiyle parladı, sosyal medya desteğini de arkasına aldı. Son olarak Sol Yanım adlı dizide boy gösteren Özge Yağız kısa süre sonra da nikah masasına oturacak.

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Özge Yağız'ın kardeşi Ezgi rakip çıktı görenler hayran kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge...

Bir dönem "Yemin" adlı dizide birlikte rol alan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin dizi aşkı gerçek olmuş, ikili hayranlarını sevindirmişti. Aşklarını doludizgin yaşamaya devam eden çift, aşklarını gözler önüne sermekten çekinmiyor. Her anlarını hayranlarıyla paylaşan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin ilişkisinin evliliğe doğru gittiği konuşuluyor.

Özge Yağız'ın kardeşi Ezgi rakip çıktı görenler hayran kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge...

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Özge Yağız hakkında araştırma yapan ablası Ezgi Yağız'ı görünce şaştı kaldı. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Özge Yağız'ın kardeşi Ezgi rakip çıktı görenler hayran kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Özge Yağız'ın kardeşi Ezgi rakip çıktı görenler hayran kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge...