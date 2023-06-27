Özge Yağız süper mini kırmızı elbisesiyle tekneden paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı! Islak saçları ve yanık teniyle...
Sosyal medyayı aktif kullanan Özge Yağız, Instagram'd ayayınladığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, süper mini kırmızı elbisesiyle teknede verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı. Islak saçları ve yanık teniyle kamera karşısına geçen oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok yorum aldı. İşte Özge Yağız'ın o paylaşımı...
27.06.2023 14:17 - Son Güncelleme: 27.06.2023 14:17
Sosyal medyayı aktif kullanan Özge Yağız, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.