Özge Ulusoy'a sallayan sallayana "O zaten iskeletor kadın dediğin ele avuca gelecek" Tuğba Ekinci fena diline doladı

Bir süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan model ve sunucu Özge Ulusoy'un estetik açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 40 yaşındaki Ulusoy bir sosyal medya platformunda estetik yaptırdığı yönündeki paylaşım üzerine yine Instagram üzerinden yanıt vermişti. Ulusoy hakkındaki paylaşıma yorum yapanlardan biri de Yeliz Yeşilmen olmuştu. Ulusoy'u bu kez Tuğba Ekinci diline doladı. Bakın neler dedi neler.