Özge Ulusoy'a sallayan sallayana "O zaten iskeletor kadın dediğin ele avuca gelecek" Tuğba Ekinci fena diline doladı

Bir süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan model ve sunucu Özge Ulusoy'un estetik açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 40 yaşındaki Ulusoy bir sosyal medya platformunda estetik yaptırdığı yönündeki paylaşım üzerine yine Instagram üzerinden yanıt vermişti. Ulusoy hakkındaki paylaşıma yorum yapanlardan biri de Yeliz Yeşilmen olmuştu. Ulusoy'u bu kez Tuğba Ekinci diline doladı. Bakın neler dedi neler.
Özge Ulusoy, Yeliz Yeşilmen'in ardından bu kez Tuğba Ekinci'nin hedefinde.
İş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, bir sosyal medya platformunda estetiklerinin paylaşılmasına sessiz kalamadı. Ulusoy fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
Canlarım size birkaç tane taze fotoğraf bırakıyorum. Anlıyorum sizinki daha çok etkileşim alıyor. Ama bunlar güncel. Kendime bayılıyorum. Maşallah keşke herkes istediği, beğendiği gibi görünebilse. Öptüm...