Özge Özpirinçcinin sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri

Özge Özpirinçci'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri
Hümeyra ile yer aldığı yapımdan bu yana gündemde yer alan projelere imza atan Özge Özpirinçci Altın Kelebek Ödül törenine sevgilisi ile geldi olanlar oldu. Özge Özpirinçci'nin sık sık birlikte fotoğraf paylaştığı sevgilisini ilk kez görenler şaşkına döndü. Çünkü Özge Özpirinçci'nin sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü bir isim çıktı. Daha önce Engin Altan Düzyatan ile aşk yaşayan ve yollarını ayıran Özge Özpirinçci'nin sevgilisi bakın kimmiş. İşte başta Özge Özpirinçci olmak üzere İrem Helvacıoğlu'ndan Serenay Sarıkaya'ya ünlülerin sevgilileri ve eşleri.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 15:06:37 Güncelleme: 15:52:40
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