Özge Özpirinçci'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri

Hümeyra ile yer aldığı yapımdan bu yana gündemde yer alan projelere imza atan Özge Özpirinçci Altın Kelebek Ödül törenine sevgilisi ile geldi olanlar oldu. Özge Özpirinçci'nin sık sık birlikte fotoğraf paylaştığı sevgilisini ilk kez görenler şaşkına döndü. Çünkü Özge Özpirinçci'nin sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü bir isim çıktı. Daha önce Engin Altan Düzyatan ile aşk yaşayan ve yollarını ayıran Özge Özpirinçci'nin sevgilisi bakın kimmiş. İşte başta Özge Özpirinçci olmak üzere İrem Helvacıoğlu'ndan Serenay Sarıkaya'ya ünlülerin sevgilileri ve eşleri.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 15:06:37 Güncelleme: 15:52:40
Özge Özpirinçcinin sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci Altın Kelebek Ödülleri'ne kıyafeti ile damga vurmuştu. Sosyal medyada yerden yere vurulan kıyafet bir yana, Özge Özpirinçci bir şey ile daha dikkatleri topladı üzerine.

Özge Özpirinçcinin sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri

Daha önce kendisi gibi oyuncu Engin Altan Düzyatan ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci, daha sonra pek kimse ile ortalarda görünmemişti.

Özge Özpirinçcinin sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri

Aşkını sosyal medyada sık sık paylaşan ancak yine de uluorta yaşamayan Özge Özpirinçci'nin sevgilisi bakın kim çıktı.

Özge Özpirinçcinin sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri

GECENİN GÖZDE ÇİFTİ

Özge Özpirinçci kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile uzun süredir aşk yaşıyor.

Özge Özpirinçcinin sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri

Çift gerçekleşen ödül törenine yine birlikte katıldı.

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