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Özge Özpirinçci'nin başarı hikayesindeki sır!

Özge Özpirinçci; doğal güzelliği, başarılı oyunculuğu ve hayvanlara karşı düşkünlüğüyle izleyicinin gönlünü kazanan ünlüler arasında yerini alıyor. Bir Zamanlar Engin Altan Düzyatan ile büyük bir aşk yaşayan ve şimdilerde Burak Yamantürk ile birlikte olan güzel oyuncu Özge Özpirinçci'nin başarı basamaklarını nasıl tırmandığı merak konusu oldu. İşte bir anda şöhrete kavuşan Özge Özpirinçci'nin başarı hikayesindeki sır...

23 Ocak 2019 Çarşamba, 12:50:08 Güncelleme: 12:55:11
Özge Özpirinçci'nin başarı hikayesindeki sır!

Engin Altan Düzyatan'ın eski sevgilisi Özge Özpirinçci'nin sırrı çözüldü... Şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Özge Özpirinçci'nin burcu, onun hırslı bir kadın olduğunu gösteriyor. Peki, Özge Özpirinçci'nin burcu nedir?

Özge Özpirinçci'nin başarı hikayesindeki sır!

ONUR SAYLAK

Boğa

Özge Özpirinçci'nin başarı hikayesindeki sır!

KIVANÇ TATLITUĞ

Akrep

Özge Özpirinçci'nin başarı hikayesindeki sır!

MELİSA ASLI PAMUK

Koç

Özge Özpirinçci'nin başarı hikayesindeki sır!

ALPEREN DUYMAZ

Akrep

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