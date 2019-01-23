Özge Özpirinçci'nin başarı hikayesindeki sır!

Özge Özpirinçci; doğal güzelliği, başarılı oyunculuğu ve hayvanlara karşı düşkünlüğüyle izleyicinin gönlünü kazanan ünlüler arasında yerini alıyor. Bir Zamanlar Engin Altan Düzyatan ile büyük bir aşk yaşayan ve şimdilerde Burak Yamantürk ile birlikte olan güzel oyuncu Özge Özpirinçci'nin başarı basamaklarını nasıl tırmandığı merak konusu oldu. İşte bir anda şöhrete kavuşan Özge Özpirinçci'nin başarı hikayesindeki sır...

23 Ocak 2019 Çarşamba, 12:50:08 Güncelleme: 12:55:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





