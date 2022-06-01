Özge Özpirinçci kızı Mercan ile Bodrum'da! Muhabirlere görüntü vermek istemeyen Özge: "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin"

MAKYAJSIZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bebeğini araca bindiren Özge Özpirinçci, uzun süre bebek arabasını kapatmaya çalıştı. Makyajsız hali ile objektiflere takılan Özpirinçci, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından da makyajsız fotoğrafını paylaşmış ve gündem olmuştu.