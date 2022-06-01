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Haberler Magazin Özge Özpirinçci kızı Mercan ile Bodrum'da! Muhabirlere görüntü vermek istemeyen Özge: "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin"

Özge Özpirinçci kızı Mercan ile Bodrum'da! Muhabirlere görüntü vermek istemeyen Özge: "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin"

Özge Özpirinçci kızı Mercan ile Bodrum'da! Muhabirlere görüntü vermek istemeyen ünlü oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtlamak istemedi ve "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin" diyerek sitem etti. Makyajsız haliyle kameralara takılan aklaşık altı ayda doğum kilolarından kurtulduğu da dikkatlerden kaçmadı.

01.06.2022 15:58 - Son Güncelleme: 01.06.2022 16:10
Özge Özpirinçci kızı Mercan ile Bodrum’da! Muhabirlere görüntü vermek istemeyen Özge: Kucağımda bebeğim var, çekmeyin

Özge Özpirinçci, meslektaşı Burak Yamantürk ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz aralık ayında da kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özge Özpirinçci kızı Mercan ile Bodrum’da! Muhabirlere görüntü vermek istemeyen Özge: Kucağımda bebeğim var, çekmeyin

"KUCAĞIMDA BEBEĞİM VAR ÇEKMEYİN"

Özge Özpirinçci kızı Mercan ile Bodrum'da! Muhabirlere görüntü vermek istemeyen Özge, "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin" diyerek sitem etti.

Özge Özpirinçci kızı Mercan ile Bodrum’da! Muhabirlere görüntü vermek istemeyen Özge: Kucağımda bebeğim var, çekmeyin

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kızı Mercan'la birlikte Bodrum'a gelen Özge Özpirinçci, bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Özpirinçci, basın mensuplarından görüntü çekmemelerini istedi.

Özge Özpirinçci kızı Mercan ile Bodrum’da! Muhabirlere görüntü vermek istemeyen Özge: Kucağımda bebeğim var, çekmeyin

MAKYAJSIZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bebeğini araca bindiren Özge Özpirinçci, uzun süre bebek arabasını kapatmaya çalıştı. Makyajsız hali ile objektiflere takılan Özpirinçci, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından da makyajsız fotoğrafını paylaşmış ve gündem olmuştu.

Özge Özpirinçci kızı Mercan ile Bodrum’da! Muhabirlere görüntü vermek istemeyen Özge: Kucağımda bebeğim var, çekmeyin

Özpirinçci'nin doğumdan sonra fazlasıyla kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. Kucağında bebeğiyle aracına giderken görüntülenen ünlü oyuncuya bazı hayranları anneliğin yakıştığını söyledi. İşte Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

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