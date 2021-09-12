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Haberler Magazin Özge Özpirinçci hamile pozuyla sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda Özge'ye bakın denizin derinliklerinden paylaştı yorum yağdı

Özge Özpirinçci hamile pozuyla sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda Özge'ye bakın denizin derinliklerinden paylaştı yorum yağdı

Özge Özpirinçci hamile pozuyla sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda Özge'ye bakın! Denizin derinliklerinden paylaştı ünlülerden 35 yaşındaki oyuncuya yorum yağdı. Altı yıldır meslektaşı Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci kız bebek bekliyor. İşte kızına vereceği isimle geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen Özge'nin çok konuşulan hamile pozu...

12.09.2021 12:18 - Son Güncelleme: 12.09.2021 12:25
Özge Özpirinçci hamile pozuyla sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda Özge’ye bakın denizin derinliklerinden paylaştı yorum yağdı

HAMİLE POZUNA ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI!

Burak Yamantürk'le 6 yıldır aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin karnı burnunda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özge Özpirinçci hamile pozuyla sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda Özge’ye bakın denizin derinliklerinden paylaştı yorum yağdı

İlk kez geçtiğimiz ay belirginleşen karnı ile görüntülenen oyuncu, denizin derinliklerinden paylaştığı pozla kısa sürede gündem oldu.

Özge Özpirinçci hamile pozuyla sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda Özge’ye bakın denizin derinliklerinden paylaştı yorum yağdı

CİNSİYETİ BELLİ OLDU!
Kız bebek dünyaya getireceği öğrenilen Özge Özpirinçci bebeğinin adının Üzüm olacağını söylemiş ve bazı takipçileri tarafından tepki çekmişti.

Özge Özpirinçci hamile pozuyla sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda Özge’ye bakın denizin derinliklerinden paylaştı yorum yağdı

Bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla takipçilerinin karşısına çıkan Özge'nin karnı burnundaki halleri çok konuşuldu.

Özge Özpirinçci hamile pozuyla sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda Özge’ye bakın denizin derinliklerinden paylaştı yorum yağdı

İşte başta Özge Özpirinçci olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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