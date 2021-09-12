Özge Özpirinçci hamile pozuyla sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda Özge'ye bakın denizin derinliklerinden paylaştı yorum yağdı
Özge Özpirinçci hamile pozuyla sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda Özge'ye bakın! Denizin derinliklerinden paylaştı ünlülerden 35 yaşındaki oyuncuya yorum yağdı. Altı yıldır meslektaşı Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci kız bebek bekliyor. İşte kızına vereceği isimle geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen Özge'nin çok konuşulan hamile pozu...
12.09.2021 12:18
- Son Güncelleme: 12.09.2021 12:25