Özge Özpirinçci bebeğinin ismi hakkında bakın neler söyledi! İşte Burak Yamantürk'le evlenen ve 8 aylık hamile olan karnı burnunda Özge...
Özge Özpirinçci bebeğinin ismi hakkında bakın neler söyledi! Denizin derinliklerinden paylaştığı 6 aylık hamile pozuyla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Özge şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayıyor... Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Daha önce bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiğini söyleyen oyuncu, hamileliği ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. İşte karnı burnunda Özge Özpirinçci'nin bebeği hakkında yaptığı açıklama...
Özge Özpirinçci bebeğinin ismi hakkında bakın neler söyledi! İşte Burak Yamantürk'le evlenen ve 8 aylık hamile olan karnı burnunda Özge...
Bebek'te bulunan bir kuaför salonunda görüntülenen Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'e oyuncu arkadaşları Serkan Keskin ve Meriç Aral'da eşlik etti. Yaklaşık üç saat kuaförde kalan dörtlü, rutin bakımlarını yaptırıp birlikte vakit geçirdi. Kuaförden ilk ayrılan isimler Serkan Keskin ve Meriç Aral oldu. Köpekleriyle birlikte objektiflere yansıyan ikili, bebek bekleyen Özge Özpirinçci'nin yaşadığı mutluluğu gazetecilerle paylaştı.
"DOĞUMA AZ KALDI"
Daha sonra mekandan çıkan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, soruları yanıtladı. SEkiz aylık hamile olan Özge Özpirinççi, "Çok iyiyim. Doğumu az kaldı. Sağlıklar yerinde" diye konuştu.
Özge Özpirinçci, bebek için isim düşünüp düşünmedikleri sorusuna "Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak" yanıtını verdi. Özpirinçci, daha önce yaptığı bir açıklamada bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiğini söylemişti. Güzel oyuncu bunun hatırlatılması üzerine "Fantastik bir yorum tabii ki de. Sağlıklı olması yeterli" dedi.