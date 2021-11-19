Özge Özpirinçci bebeğinin ismi hakkında bakın neler söyledi! İşte Burak Yamantürk’le evlenen ve 8 aylık hamile olan karnı burnunda Özge...

Özge Özpirinçci, bebek için isim düşünüp düşünmedikleri sorusuna "Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak" yanıtını verdi. Özpirinçci, daha önce yaptığı bir açıklamada bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiğini söylemişti. Güzel oyuncu bunun hatırlatılması üzerine "Fantastik bir yorum tabii ki de. Sağlıklı olması yeterli" dedi.