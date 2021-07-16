Özge Özder kızı Luna ile eğlenceli anlarını paylaştı! Minik kızını denize bakın nasıl alıştırdı
Özge Özder kızı Luna ile eğlenceli anlarını paylaştı! 2018 yılında Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Özge Özder, beş ay önce kızı Luna'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Yaz aylarının gelmesiyle ailesi ile birlikte soluğu Bodrum'da alan ünlü oyuncu, tatilde yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Özder, 5 aylık kızı Luna'yı denize alıştırdığı anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Minik Luna'nın o halleri ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Özge Özder'in o paylaşımları...
16.07.2021 22:12
- Son Güncelleme: 16.07.2021 22:17
Ünlü oyuncu Özge Özder, 2018 yılında Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, 5 ay önce ise kızları Luna'yı kucaklarına almıştı.
Sadakatsiz dizisinde can verdiği Derya karakteri ile izleyiciyle buluşan Özge Özder, yapımın final yapmasının ardından ailesi ile birlikte tatil için Bodrum'a gitti.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, son olarak kızı Luna ile geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.
Eşi Sinan Güleryüz ile kızları Luna'yı denize alıştıran Özge Özder, o anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.