Özge Gürel’in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Değişimi ‘O da mı estetikli?’ dedirtti Serkan Çayoğlu’nun biricik aşkı...
Özge Gürel'in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Kızım Nerede dizisindeki Zeynep karakteriyle oyunculuğa adım atan ve ilk başrolü Kiraz Mevsimi olan Özge Gürel, yeni projesiyle gündem oldu. Son olarak Bay Yanlış'ta rol alan Gürel'in Hayaller ve Hayatlar dizisiyle el sıkıştığı öğrenildi. Yeni dizisiyle gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özge Gürel hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, oyuncunun eski halini görünce ise şaşkınlığını gizleyemedi. Oyuncunun eski hali sosyal medya gündemine damga vururken "Özge Gürel estetikli mi?" sorusu akıllara geldi. İşte Serkan Çayoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren Özge Gürel'in yıllar içindeki inanılmaz değişimi...
19.11.2021 21:58
- Son Güncelleme: 19.11.2021 21:58
İlk oyunculuk deneyimini Kızım Nerede ile yaşayan Özge Gürel'in Hayaller ve Hayatlar dizisiyle el sıkıştığı öğrenildi.
Oyuncunun hayranlarını sevindiren bu gelişmenin ardından Özge Gürel gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı da Gürel'in hayatını merak edip araştırmaya başladı.
Özge Gürel hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, oyuncunun eski halini görünce ise şaşkınlığını gizleyemedi.