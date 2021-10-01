Özge Gürel sevgilisi Serkan Çayoğlu’na ‘evet’ dedi! Evlilik teklifi alan Özge’nin tektaşının değeri dudak uçuklattı
Özge Gürel sevgilisi Serkan Çayoğlu'na 'evet' dedi! 2015 yılında birlikte rol aldıkları Kiraz Mevsimi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan beklenen haber geldi. Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu'nun iki ay önce çıktıkları Amerika tatilinde sevgilisine evlilik teklifi ettiği öğrenildi. Çayoğlu, 'evet yanıtıyla havalara uçarken Özge Gürel'in tektaş yüzüğünün değeri dudak uçuklattı. İşte detaylar...
6 yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı. 2015 yılında birlikte rol aldıkları Kiraz Mevsimi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlü çift, ilişkilerini resmiyete dökmeye karar verdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; şu sıralar dizi çekimleri nedeniyle Kıbrıs'ta bulunan Serkan Çayoğlu, iki ay önce çıktıkları Amerika tatilinde sevgilisine evlilik teklifi etti.
Yaz aylarında nikâh masasına oturmayı planlayan çiftin, Serkan Çayoğlu'nun proje bitimiyle birlikte nişan yapacakları öğrenildi.
Öte yandan Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel'in parmağına taktığı özel tasarım şık pırlanta yüzüğün fiyatının 370 bin lira olduğu belirtildi.
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun evlilik kararı hayranlarını sevindirirken ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri de merak konusu oldu.