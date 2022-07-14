Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evlendi! Özge gelinlikte ezber bozdu! Fotoğrafları hayran bıraktı! Aşk filmlerinden fırlamış gibi...
Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evlendi! 'Kiraz Mevsimi' adlı dizide tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçen ay nişanlanmıştı. Mutlu birliktelikleriyle parmak ısırtan ünlü çiftin cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncu çift, bugün Serkan Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Almanya'da nikah masasına oturdu. Özge Gürel gelinlik tercihiyle ezber bozarken ünlü çiftin düğün fotoğrafları büyük beğeni topladı. Görenler "Aşk filmlerinden fırlamış gibiler" yorumunda bulundu. İşte detaylar...
14.07.2022 19:17 - Son Güncelleme: 14.07.2022 19:17
Kiraz Mevsimi dizisi setinde tanışan ve 7 yıl sonra evlilik için ilk adımı atma kararı alan oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz günlerde nişanlandı.
Aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı.