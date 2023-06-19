Özge Borak'ın tekne pozunu görenler 'bir deri bir kemik kalmış' diyor! Ata Demirer ile 2 ve Bülent Şakrak ile 4 yıl evli kalmıştı
Özge Borak'ın tekne pozunu görenler 'bir deri bir kemik kalmış' diyor! 'Çocuk' itirafıyla şoke etmişti Ata Demirer ve Bülent Şakrak'ın eski eşi Özge Borak Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde yerini aldı. Sıcak havanın gelmesiyle ünlüler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için soluğu tatil beldelerinde aldı. Kimi otelde, kimi yazlık evinde kimi ise teknede keyif yaptığı anlarla dikkat çekti. Özge Borak da tekneden yaptığı paylaşımla tatile çıktığını duyurdu. İşte keyifli halinin yanısıra zayıflığıyla da adından söz ettiren Borak'ın o fotoğrafı...
Özge Borak'ın tekne pozunu görenler 'bir deri bir kemik kalmış' diyor! Ata Demirer ile 2 ve Bülent Şakrak ile 4 yıl evli kalmıştı...
2006-2010 yılları arasında Bülent Şakrak, 2012-2014 yılları arasında ise Ata Demirer ile evli kalan Özge Borak Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.
Geçtiğimiz aylarda annelik hayaline neden kavuşamadığını, "Hep çok istedim ama olmadı. Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım!" sözleriyle açıklayan Özge Borak, "Eski evliliklerime gidebiliriz... Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim, ama ayıp olmasın 'Şimdi o kadar da adım attık' diyerek yapamadım." cümlesiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.
Daha önce 2 kez evlenen Özge Borak şimdilerde bekar hayatının tadını çıkarıyor. Tatil fotoğrafını paylaşan Özge Borak'ın tekne pozunu görenler ünlü oyuncuya, "Bir deri bir kemik kalmışsın" yorumları yapıyor.