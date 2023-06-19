Özge Borak'ın tekne pozunu görenler 'bir deri bir kemik kalmış' diyor! Ata Demirer ile 2 ve Bülent Şakrak ile 4 yıl evli kalmıştı...

Geçtiğimiz aylarda annelik hayaline neden kavuşamadığını, "Hep çok istedim ama olmadı. Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım!" sözleriyle açıklayan Özge Borak, "Eski evliliklerime gidebiliriz... Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim, ama ayıp olmasın 'Şimdi o kadar da adım attık' diyerek yapamadım." cümlesiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.