Özçivit ailesi son üyeleri Kerem'le böyle görüntülendi! İkinci kez anne baba olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Karan ve Kerem bebekle...
2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, geçen ocak ayında ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. 2019 yılında oğulları Karan'a kavuşan çift, ikinci bebeklerine Kerem adını verdi. 5 ay önce yeniden anne baba olan ünlü çift önceki gün objektiflere yansıdı. Özçivit ailesinin mutlu anları böyle görüntülendi. İşte Özçivit ailesinin mutluluk tablosu...
25.05.2023 15:02 - Son Güncelleme: 25.05.2023 15:23
Kuruluş Osman'ın başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit ile meslektaşı Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdi.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
MUTLU AİLE TABLOSU
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlernden. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit önceki akşam çocuklarıyla yemeğe gitti.