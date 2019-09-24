Özcan Deniz'in yalanını çürüten belge ortaya çıktı! ‘Öyle bir kardeşim yok’ demişti...
Özcan Deniz'in kardeşi olduğunu söyleyen Gülcan Deniz, babalarının vefatının ardından abisine ulaşamadığını söylemişti. Kendisinden yardım isteyen kalp hastası Gülcan için "Bu kişiden yeni haberim oldu. Soyağacımıza baktım; babamın üstüne kayıtlı böyle biri yok" diyen Özcan Deniz ve Gülcan Deniz'in kardeş olduğunu gösteren belge ortaya çıktı.
İŞTE YALANI ÇÜRÜTEN BELGE
Nüfus kayıtlarında Özcan ve Gülcan Deniz'in babalarının ismi aynı: Sıddık... Üstelik baba Sıddık Deniz'in ölüm tarihi de iki kardeşin nüfus kayıtlarında 14/07/2018 olarak görünüyor. İki kardeşin dedeleri de aynı: Bedih Deniz... Özcan Deniz ve Gülcan Deniz'in nüfusa kayıtlı oldukları yer ise Aydın Efeler...
NÜFUSTA BABA AYNI
Günaydın, Gülcan Deniz'in aile nüfus kaydına ulaştı. Resmi kayıtlara göre; 1998 doğumlu Gülcan Deniz, Sıddık-Nursel Deniz çiftinin kızı... Kayıtlarda; Gülcan Deniz'in aile bilgilerinde Özcan Deniz ile diğer abi ve ablalarının da isimleri yer alıyor. Ünlü şarkıcının yalan söylediği belgeyle ortaya konulurken, Gülcan Deniz, abisine sitemini dile getirdi: "Madem abim beni kardeşi yerine koymuyor, ben de artık ondan yardım istemiyorum. Benim Cumhurbaşkanı'm, devletim var. Bana onlar yardım eli uzatacaktır."