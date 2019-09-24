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Özcan Deniz'in yalanını çürüten belge ortaya çıktı! ‘Öyle bir kardeşim yok’ demişti...

Özcan Deniz'in kardeşi olduğunu söyleyen Gülcan Deniz, babalarının vefatının ardından abisine ulaşamadığını söylemişti. Kendisinden yardım isteyen kalp hastası Gülcan için "Bu kişiden yeni haberim oldu. Soyağacımıza baktım; babamın üstüne kayıtlı böyle biri yok" diyen Özcan Deniz ve Gülcan Deniz'in kardeş olduğunu gösteren belge ortaya çıktı.

24.09.2019 11:35 - Son Güncelleme: 24.09.2019 11:58
Özcan Deniz'in yalanını çürüten belge ortaya çıktı!‘Öyle bir kardeşim yok’ demişti...

Özcan Deniz'in yalanı belgeyle ortaya çıktı. Kalp hastası olan 21 yaşındaki Gülcan Deniz; babası Sıddık Deniz'in vefatından sonra abisi Özcan Deniz'e ulaşmaya çalışmış, kendisi ve ağır hasta olan annesi için yardım istemişti.

Özcan Deniz'in yalanını çürüten belge ortaya çıktı!‘Öyle bir kardeşim yok’ demişti...

Kardeşinin yardım çığlığına kayıtsız kalan Deniz, daha sonra bir açıklama yaparak "Bu kişiden yeni haberim oldu. Soyağacımıza baktım; babamın üstüne kayıtlı böyle biri yok" dedi.

Özcan Deniz'in yalanını çürüten belge ortaya çıktı!‘Öyle bir kardeşim yok’ demişti...

İŞTE YALANI ÇÜRÜTEN BELGE

Nüfus kayıtlarında Özcan ve Gülcan Deniz'in babalarının ismi aynı: Sıddık... Üstelik baba Sıddık Deniz'in ölüm tarihi de iki kardeşin nüfus kayıtlarında 14/07/2018 olarak görünüyor. İki kardeşin dedeleri de aynı: Bedih Deniz... Özcan Deniz ve Gülcan Deniz'in nüfusa kayıtlı oldukları yer ise Aydın Efeler...

Özcan Deniz'in yalanını çürüten belge ortaya çıktı!‘Öyle bir kardeşim yok’ demişti...

NÜFUSTA BABA AYNI

Günaydın, Gülcan Deniz'in aile nüfus kaydına ulaştı. Resmi kayıtlara göre; 1998 doğumlu Gülcan Deniz, Sıddık-Nursel Deniz çiftinin kızı... Kayıtlarda; Gülcan Deniz'in aile bilgilerinde Özcan Deniz ile diğer abi ve ablalarının da isimleri yer alıyor. Ünlü şarkıcının yalan söylediği belgeyle ortaya konulurken, Gülcan Deniz, abisine sitemini dile getirdi: "Madem abim beni kardeşi yerine koymuyor, ben de artık ondan yardım istemiyorum. Benim Cumhurbaşkanı'm, devletim var. Bana onlar yardım eli uzatacaktır."

Özcan Deniz'in yalanını çürüten belge ortaya çıktı!‘Öyle bir kardeşim yok’ demişti...
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