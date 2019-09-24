Özcan Deniz'in yalanını çürüten belge ortaya çıktı! ‘Öyle bir kardeşim yok’ demişti...

NÜFUSTA BABA AYNI

Günaydın, Gülcan Deniz'in aile nüfus kaydına ulaştı. Resmi kayıtlara göre; 1998 doğumlu Gülcan Deniz, Sıddık-Nursel Deniz çiftinin kızı... Kayıtlarda; Gülcan Deniz'in aile bilgilerinde Özcan Deniz ile diğer abi ve ablalarının da isimleri yer alıyor. Ünlü şarkıcının yalan söylediği belgeyle ortaya konulurken, Gülcan Deniz, abisine sitemini dile getirdi: "Madem abim beni kardeşi yerine koymuyor, ben de artık ondan yardım istemiyorum. Benim Cumhurbaşkanı'm, devletim var. Bana onlar yardım eli uzatacaktır."