Özcan Deniz'in evliliği yılan hikayesine döndü! Meğer Samar Dadgar'la ikinci kez evlenmiş! Olay iddia ortalığı karıştıracak yer yerinden oynayacak...

BALAYI DÖNÜŞÜ GÖRÜNTÜLENDİLER!

Yurda dönen çift, havalimanında görüntülendi. Mutlulukları yüzünden okunan ikili "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.