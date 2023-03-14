Özcan Deniz'in evliliği yılan hikayesine döndü! Meğer Samar Dadgar'la ikinci kez evlenmiş! Olay iddia ortalığı karıştıracak yer yerinden oynayacak
Özcan Deniz'in evliliği yılan hikayesine döndü meğer Samar Dadgar'la ikinci kez evlenmiş! Olay iddia ortalığı karıştıracak yer yerinden oynayacak! 20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenen çiftle ilgili bebek bekledikleri haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın hamilelik iddiası günlerce konuşulurken hamile olan kişinin Samar Dadgar'ın ablası olduğu gerçeği ortaya çıkmıştı. Yaşananların ardından Özcan Deniz, İranlı eşine yaklaşık değeri 20 milyon TL olan Lamborghini model bir otomobil satın almasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde gelinlik ve damatlıkla romantik pozlarını paylaşan ikili hakkında ortaya öyle bir iddia atıldı ki...
14.03.2023 10:53 - Son Güncelleme: 14.03.2023 11:02
Özcan Deniz'in evliliği yılan hikayesine döndü! Meğer Samar Dadgar'la ikinci kez evlenmiş! Olay iddia ortalığı karıştıracak yer yerinden oynayacak...
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2019'da yollarını ayırdı. Deniz, boşanmanın ardından aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da buldu.