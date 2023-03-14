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Haberler Magazin Özcan Deniz'in evliliği yılan hikayesine döndü! Meğer Samar Dadgar'la ikinci kez evlenmiş! Olay iddia ortalığı karıştıracak yer yerinden oynayacak

Özcan Deniz'in evliliği yılan hikayesine döndü! Meğer Samar Dadgar'la ikinci kez evlenmiş! Olay iddia ortalığı karıştıracak yer yerinden oynayacak

Özcan Deniz'in evliliği yılan hikayesine döndü meğer Samar Dadgar'la ikinci kez evlenmiş! Olay iddia ortalığı karıştıracak yer yerinden oynayacak! 20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenen çiftle ilgili bebek bekledikleri haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın hamilelik iddiası günlerce konuşulurken hamile olan kişinin Samar Dadgar'ın ablası olduğu gerçeği ortaya çıkmıştı. Yaşananların ardından Özcan Deniz, İranlı eşine yaklaşık değeri 20 milyon TL olan Lamborghini model bir otomobil satın almasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde gelinlik ve damatlıkla romantik pozlarını paylaşan ikili hakkında ortaya öyle bir iddia atıldı ki...

14.03.2023 10:53 - Son Güncelleme: 14.03.2023 11:02
Özcan Deniz’in evliliği yılan hikayesine döndü! Meğer Samar Dadgar’la ikinci kez evlenmiş! Olay iddia ortalığı karıştıracak yer yerinden oynayacak

Özcan Deniz'in evliliği yılan hikayesine döndü! Meğer Samar Dadgar'la ikinci kez evlenmiş! Olay iddia ortalığı karıştıracak yer yerinden oynayacak...

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Özcan Deniz’in evliliği yılan hikayesine döndü! Meğer Samar Dadgar’la ikinci kez evlenmiş! Olay iddia ortalığı karıştıracak yer yerinden oynayacak

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2019'da yollarını ayırdı. Deniz, boşanmanın ardından aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da buldu.

Özcan Deniz’in evliliği yılan hikayesine döndü! Meğer Samar Dadgar’la ikinci kez evlenmiş! Olay iddia ortalığı karıştıracak yer yerinden oynayacak

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER!
Mutlu bir birliktelik sürdüren ikili, geçen günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran ikili, balayı için Dubai'ye gitti.

Özcan Deniz’in evliliği yılan hikayesine döndü! Meğer Samar Dadgar’la ikinci kez evlenmiş! Olay iddia ortalığı karıştıracak yer yerinden oynayacak

BALAYI DÖNÜŞÜ GÖRÜNTÜLENDİLER!
Yurda dönen çift, havalimanında görüntülendi. Mutlulukları yüzünden okunan ikili "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Özcan Deniz’in evliliği yılan hikayesine döndü! Meğer Samar Dadgar’la ikinci kez evlenmiş! Olay iddia ortalığı karıştıracak yer yerinden oynayacak

Annesinin, İranlı güzeli istemediği yönündeki haberler hakkında konuşan Deniz, "Bunlar ailevi sorunlarımız" dedi.

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