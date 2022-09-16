Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan 'ihanet' iddialarına açıklama: "Çıkan haberler doğru, konuşmayı tercih etmemiştim"
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan 'ihanet' iddialarına açıklama geldi. Bir süredir İranlı modacı Samar Dadgar ile sevgili olan Özcan Deniz hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile evli olduğu sırada Samar Dadgar ile görüşmeye başlamış. Özcan Deniz, Instagram hesabından iddiaları yalanlarken, eski eşi Feyza AKtan'dan da bir açıklama geldi.
"ÇIKAN HABERLER DOĞRU..."
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan 'ihanet' iddialarına açıklama geldi.
Söylemezsem Olmaz programındaki iddiaya göre Deniz, 24 yaş küçük aşkıyla, Feyza Aktan ile evlenmeden önce de sevgiliymiş! Öyle ki Dadgar, Özcan Deniz'in evliliğini yıkan isim olarak olarak anılıyor.
EVLİYKEN BİRLİKTE OLDULAR İDDİASI
Seren Serengil'in iddiasına göre; Samar Dadgar, Özcen Deniz, Feyza Aktan'la evliyken Özcan Deniz'in çok büyük hayranı. İran'dan İstanbul'a geliyor ve dizide figüran olarak Özcan Deniz'le tanışıyor.
Dadgar, 2016 yılı tarihli Instagram gönderisinde, Özcan Deniz'in dizisinin yapım şirketinden post paylaşıyor. Özcan Deniz de 2017 yılında aynı yapım şirketinden paylaşım yapıyor.
ÖZCAN DENİZ YALANLADI
İddiaya göre Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Samar Dadgar ile aynı zamanlarda tanışmış ve Feyza Aktan ile evliliği süresince Dadgar ile görüşmeye devam etmiş.