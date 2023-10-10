Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın devasa tektaşını gösterme çabası sosyal medyanın dilinde! Güzel anne adayı Samar...

20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenen çiçeği burnunda çift Özcan Deniz ile Samar Dadgar'da müjdeli haber. Feyza Aktan'la olayla bir boşanma süreci geçiren Özcan Deniz, aşkı İranlı Samar Dadgar'da bulmuş, ünlü çift ocak ayında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde de çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'le yeni paylaşım geldi. Dadgar'ın, devasa tektaşını gösterme çabası ise sosyal medyanın diline düştü.
Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğini 2019 yılında olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
51 yaşındaki şarkıcı, 20 Ocak'ta sürpriz şekilde kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti. Samar Dadgar, evlilik haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Çift şimdilerde anne baba olmanın heyecanını yaşıyor.