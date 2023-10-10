Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın devasa tektaşını gösterme çabası sosyal medyanın dilinde! Güzel anne adayı Samar...

20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenen çiçeği burnunda çift Özcan Deniz ile Samar Dadgar'da müjdeli haber. Feyza Aktan'la olayla bir boşanma süreci geçiren Özcan Deniz, aşkı İranlı Samar Dadgar'da bulmuş, ünlü çift ocak ayında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde de çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'le yeni paylaşım geldi. Dadgar'ın, devasa tektaşını gösterme çabası ise sosyal medyanın diline düştü.