Özcan Deniz’in annesi ‘rızam yok’ demişti! 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar bombayı patlattı! O paylaşım ‘düğün yakın’ dedirtti
Özcan Deniz'in annesi 'rızam yok' demişti! Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la 15 aylık evliliği olaylı şekilde biten Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü şarkıcının annesi Kadriye Deniz'in ise İranlı modacı Samar Dadgar'la olmasını istemediği oğluna söz geçiremeyince, Özcan Deniz'le yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü. Özcan Deniz ile Samar Dadgar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dadgar, sevgilisi Özcan Deniz ile keyifli anlarını bir araya getirerek sosyal medyada yayınladı. Söz konusu görüntülerdeki tektaş yüzük ise 'düğün yakın' dedirtti. İşte detaylar...
11.03.2022 18:53 - Son Güncelleme: 11.03.2022 18:58
Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, biten evliliğinin ardından , kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
"RIZAM YOKTUR!"
Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan'la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için "Rızam yoktur" dediğini belirtmişti.
EVLENİYORLAR MI?
Özcan Deniz ile Samar Dadgar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dadgar, sevgilisi Özcan Deniz ile keyifli anlarını bir araya getirerek sosyal medyada yayınladı.