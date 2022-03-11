Özcan Deniz’in annesi ‘rızam yok’ demişti! 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar bombayı patlattı! O paylaşım ‘düğün yakın’ dedirtti

"RIZAM YOKTUR!"

Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan'la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için "Rızam yoktur" dediğini belirtmişti.