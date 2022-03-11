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Haberler Magazin Özcan Deniz’in annesi ‘rızam yok’ demişti! 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar bombayı patlattı! O paylaşım ‘düğün yakın’ dedirtti

Özcan Deniz’in annesi ‘rızam yok’ demişti! 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar bombayı patlattı! O paylaşım ‘düğün yakın’ dedirtti

Özcan Deniz'in annesi 'rızam yok' demişti! Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la 15 aylık evliliği olaylı şekilde biten Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü şarkıcının annesi Kadriye Deniz'in ise İranlı modacı Samar Dadgar'la olmasını istemediği oğluna söz geçiremeyince, Özcan Deniz'le yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü. Özcan Deniz ile Samar Dadgar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dadgar, sevgilisi Özcan Deniz ile keyifli anlarını bir araya getirerek sosyal medyada yayınladı. Söz konusu görüntülerdeki tektaş yüzük ise 'düğün yakın' dedirtti. İşte detaylar...

11.03.2022 18:53 - Son Güncelleme: 11.03.2022 18:58
Özcan Deniz’in annesi ‘rızam yok’ demişti! 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar bombayı patlattı! O paylaşım ‘düğün yakın’ dedirtti

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, biten evliliğinin ardından , kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özcan Deniz’in annesi ‘rızam yok’ demişti! 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar bombayı patlattı! O paylaşım ‘düğün yakın’ dedirtti

"RIZAM YOKTUR!"
Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan'la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için "Rızam yoktur" dediğini belirtmişti.

Özcan Deniz’in annesi ‘rızam yok’ demişti! 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar bombayı patlattı! O paylaşım ‘düğün yakın’ dedirtti

EVLENİYORLAR MI?
Özcan Deniz ile Samar Dadgar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dadgar, sevgilisi Özcan Deniz ile keyifli anlarını bir araya getirerek sosyal medyada yayınladı.

Özcan Deniz’in annesi ‘rızam yok’ demişti! 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar bombayı patlattı! O paylaşım ‘düğün yakın’ dedirtti

Dadgar, "Hediye gibi geldin, hoş geldin" notunu eklediği paylaşımının altına kalp ve tektaş emojisi koymayı da ihmal etmedi.

Özcan Deniz’in annesi ‘rızam yok’ demişti! 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar bombayı patlattı! O paylaşım ‘düğün yakın’ dedirtti

İşte Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın yaptığı o paylaşım...

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