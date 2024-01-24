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Özcan Deniz'in 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar’dan hamilelik açıklaması! Yıldönümü kutlamasının ardından heyecanını paylaştı!

Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuş ve ikili geçen yıl dünyaevine girmişti. Ünlü çift, son dönemlerde ise Samar Dadgar'ın hamile olduğu yönündeki açıklamalarla sık sık adlarından söz ettirmişti. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Samar Dadgar, çıkan haberler hakkında konuştu. İşte Samar Dadgar'ın bebek açıklaması...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 09:38 Güncelleme 24 Ocak 2024, 09:44
Özcan Deniz’in 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar’dan hamilelik açıklaması! Yıldönümü kutlamasının ardından heyecanını paylaştı! 1

Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuş ve ikili geçen yıl dünyaevine girdi.

Özcan Deniz’in 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar’dan hamilelik açıklaması! Yıldönümü kutlamasının ardından heyecanını paylaştı! 2

Ünlü çift, evliliklerinin birinci yıl dönümünü geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in Kıbrıs konserinde sahnede kutladı.

Özcan Deniz’in 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar’dan hamilelik açıklaması! Yıldönümü kutlamasının ardından heyecanını paylaştı! 3

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Dadgar, hem yıldönümü kutlaması hem de hamilelik iddiaları hakkında konuştu.

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