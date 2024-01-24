Özcan Deniz'in 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar’dan hamilelik açıklaması! Yıldönümü kutlamasının ardından heyecanını paylaştı!

Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuş ve ikili geçen yıl dünyaevine girmişti. Ünlü çift, son dönemlerde ise Samar Dadgar'ın hamile olduğu yönündeki açıklamalarla sık sık adlarından söz ettirmişti. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Samar Dadgar, çıkan haberler hakkında konuştu. İşte Samar Dadgar'ın bebek açıklaması...