Özcan Deniz'i öpmelere doyamadı! 1 sene önce evlenmişlerdi! İşte Özcan Deniz ve İranlı eşinin o fotoğrafları...

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan ünlü sanatçı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci sonrası aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Çift aşk haberleriyle magazin manşetlerini sık sık süslemeye devam ederken, İranlı güzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. 2023 yılında nikah masasına oturduğu Özcan Deniz'i öptüğü fotoğrafları paylaşmasıyla beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Özcan Deniz ve eşinin o fotoğrafları...