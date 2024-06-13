Özcan Deniz'i öpmelere doyamadı! 1 sene önce evlenmişlerdi! İşte Özcan Deniz ve İranlı eşinin o fotoğrafları...

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan ünlü sanatçı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci sonrası aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Çift aşk haberleriyle magazin manşetlerini sık sık süslemeye devam ederken, İranlı güzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. 2023 yılında nikah masasına oturduğu Özcan Deniz'i öptüğü fotoğrafları paylaşmasıyla beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Özcan Deniz ve eşinin o fotoğrafları...
Instagram'da 3 milyon takipçisi olan ünlü sanatçı Özcan Deniz, 2018'de evlenip bir yıl sonra boşandığı Feyza Aktan'dan sonra gönlünü İranlı güzele kaptırmıştı.
2023 yılında nikah masasına oturan Özcan Deniz, magazin manşetlerini sık sık eşiyle olan mutlu anlarıyla süsledi.
29 yaşındaki İranlı güzel son olarak sosyal medya hesabından eşi Özcan Deniz ile yaptığı paylaşımla gündem oldu.