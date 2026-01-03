PODCAST CANLI YAYIN

Özcan Deniz’den sert sözler! “Annemin etrafı tuzak dolu”

Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler ve eşi Samar Dadgar arasında yaşanan polemik büyürken Deniz'den çok sert açıklamalar geldi. Ünlü sanatçı, kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz için "Şovlarına aparat olarak kullanıyorlar" dedi.

Uzun süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, bu kez annesi Kadriye Deniz üzerinden yaşanan tartışmalarla magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Kanser tedavisi gören Kadriye Deniz'in 30 Aralık'ta hastaneye kaldırılmasının ardından aile içi gerilim yeniden alevlendi.

Daha önce ailesiyle görüşmeme kararı aldığını açıklayan Özcan Deniz'in, annesini hastanede ziyaret etmemesi dikkat çekti.

Eşi Samar Dadgar'ın sosyal medyada yaptığı keyifli sofra paylaşımları, kız kardeşi Yurda Gürler'in tepkisini çekti.

Gürler, ağabeyi ve yengesine yönelik sitemini Tevfik Fikret'in "Yiyin Efendiler Yiyin" şiiriyle dile getirdi. Gürler, "Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... Yiyin efendiler yiyin; bu han-i püneva sizin, doyunca tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Tevfik Fikret ne güzel söylemiş... Seninle gurur duyuyorum canım ağabeyim. Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki... Maalesef kilometre ile değil, karakterle ölçülebiliyor. Var ol..." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından Samar Dadgar sessizliğini bozdu.

Görüntülerin yeni olmadığını ve sunuculuğunu yaptığı yemek programına ait olduğunu belirten Dadgar, çekimlerin haftalar öncesinden yapıldığını ve bunun kendi işi olduğunu vurguladı.

Yaşanan polemiğe Özcan Deniz de dahil oldu. Eşine destek veren ünlü şarkıcı, yapılan eleştirilerin haksız olduğunu savunarak sert ifadeler kullandı.

Deniz, "Seni karaladılar, küçük düşürmeye çalıştılar. Hakaret ettiler, olmadığın kişi olarak göstermeye çalıştılar. Kendilerine rezil edip, şahsiyetsizliklerini açığa çıkardılar. Seni neden bu kadar sevdiğimi insanlar gördü. Vu 40 kişiye ekmek kapısı açarak, bir iş yaparak gösterdin" dedi.

Özcan Deniz, "Şimdi sana daha fazla saldıracaklar. Namussuzlar namus dersi verecek, ahlaksızlar ahlak dersi verecek. Sahtekarlar gerçek alın teri ve emeğine saldıracaklar. Asla kulak asma ve işine dört elle sarıl." sözlerini söyledi.

Öte yandan Deniz, "Soframızdan kalkan o şükürsüzlerden sonra bereketimizin nasıl arttığını görmek hiçbirine iyi gelmeyecek. Dimdik dur ve işini yap." şeklinde sözlerine devam etti.

Özcan Deniz eşine "Seninle gurur duyuyorum. Ve bu akıl tutulması süreçte yanımda durduğun için sana teşekkür ediyorum." sözlerini söyledi.

Son olarak "Annem bütün sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım. Ama annemi şovlarına aparat olarak kullanıyorlar. Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu." dedi.

Aile içinde yaşanan bu sert çıkışlar, magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.