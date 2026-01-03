Özcan Deniz’den sert sözler! “Annemin etrafı tuzak dolu”

Gürler, ağabeyi ve yengesine yönelik sitemini Tevfik Fikret'in "Yiyin Efendiler Yiyin" şiiriyle dile getirdi. Gürler, "Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... Yiyin efendiler yiyin; bu han-i püneva sizin, doyunca tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Tevfik Fikret ne güzel söylemiş... Seninle gurur duyuyorum canım ağabeyim. Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki... Maalesef kilometre ile değil, karakterle ölçülebiliyor. Var ol..." ifadelerini kullandı.