Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan’dan kavga açıklaması ’görüntüler montaj!’ Velayet kavgasında tokatlar, tehditler, hakaretler...

"Oğlumu okula onun şoförü götürüyordu ama geri çekti. 2-3 gün okula ben taksiyle götürdüm. Kendisine devamlı mesaj attım. Cevap vermedi. Kuzey'i görüş günü sabahı, almaya geldi. Okula da götürmeyecekti. O görüntüler baştan sona yok, kesilmiş, montajlanmış. Geldiğinde 'Bu çocuğun üstünde neden forması yok' diye avaz avaz bağırdı. Çocuğu tuttu, çekmeye başladı. Kuzey'in karşısında bunları yaptığı için çocuğumu teyzesine verip, kapıyı kapatıp tokat attım. Çocuğumu korkutmayacaktı. Tişörtünü yırttığım için bana soruşturma açmış. Asla pişman değilim. Çocuğumun yanında yine böyle bağırıp korkutursa, ben o tokadı yine atarım."