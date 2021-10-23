Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan'dan kavga açıklaması 'görüntüler montaj!' Velayet kavgasında tokatlar, tehditler, hakaretler...
Magazin gündeminde Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan'ın kavgası var. Daha önce iddia olarak kalan haberler, dün yayınlanan görüntülerle kanıtlanmış oldu.İki yıl önce boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davası devam ederken, ikili arasında yaşana daha önce iddia olarak kalan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Çift yaşanan kavga sonrası karşı karşıya gelirken, Feyza Aktan olay açıklamalarda bulundu.
2 yıl önce boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davası devam ederken, ikili arasında yaşanan bir kavga videosu ortaya çıktı.
Mahkemeye sunulan tartışmaya ilişkin görüntülerde Feyza Aktan'ın evine giden Özcan Deniz'in 15 Eylül günü eski eşiyle tartışma yaşadığı anlatıldı. Özcan Deniz'in "Çocuğun kıyafetlerini giydir, arabada bekliyorum, 5 dakikan var" dediği sırada Feyza Aktan'ın sinirle gelip Özcan Deniz'e tokat attığı ve bağırarak Deniz'i tartaklayıp üzerindeki tişörtünü yırttığı görüntülere yansıdı.
Feyza Aktan'ın ablası ve yan villada oturan Deniz'in abisinin eşinin ikiliyi ayırmaya çalışmasıyla olay sona erdi.
GÖRÜNTÜLER MONTAJLANMIŞ
Söz konusu videoyla ilgili açıklama yapan Feyza Aktan, görüntülerin montajlandığını söyledi:
"Oğlumu okula onun şoförü götürüyordu ama geri çekti. 2-3 gün okula ben taksiyle götürdüm. Kendisine devamlı mesaj attım. Cevap vermedi. Kuzey'i görüş günü sabahı, almaya geldi. Okula da götürmeyecekti. O görüntüler baştan sona yok, kesilmiş, montajlanmış. Geldiğinde 'Bu çocuğun üstünde neden forması yok' diye avaz avaz bağırdı. Çocuğu tuttu, çekmeye başladı. Kuzey'in karşısında bunları yaptığı için çocuğumu teyzesine verip, kapıyı kapatıp tokat attım. Çocuğumu korkutmayacaktı. Tişörtünü yırttığım için bana soruşturma açmış. Asla pişman değilim. Çocuğumun yanında yine böyle bağırıp korkutursa, ben o tokadı yine atarım."