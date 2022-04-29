Özcan Deniz “Tek suçun benim oğlum olman” deyip Kuzey’in doğum gününde isyan etti! Feyza Aktan oğlunu alıp gidince...
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti. Şimdilerde Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz, geçen sene oğlunun doğum gününü yalnız kutlamış ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla bu duruma isyan etmişti. Kuzey'in bu yılki doğum gününde de yanında olamayan Deniz, sosyal medya hesabında art arda yaptığı paylaşımlarla oğluna seslendi ve yaşadıklarını anlattı. İşte Özcan Deniz'in o paylaşımları...
Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikâh masasına oturmuştu. Deniz, 30 Nisan 2018'de ise oğlu Kuzey'i kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı.
Şimdilerde Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz, geçen sene oğlunun doğum gününü yalnız kutlamış ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla bu duruma isyan etmişti.
Art arda paylaşımlarda bulunan Deniz, şunları söyledi: "Aynı oyun tekrar sahnelendi. Yine aylardan Nisan, yine benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde! Muhtemelen geçen yıl olduğu gibi anneler günü için de bir Instagram şovu hazırlanıyor. 'Mağdur'u oynamanın tadına varıldı çünkü. Sonuç alamadıkça seni kullanmaktan bir adım bile geri atmadan aynı filmi tekrar oynuyorlar"