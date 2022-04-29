Özcan Deniz “Tek suçun benim oğlum olman” deyip Kuzey’in doğum gününde isyan etti! Feyza Aktan oğlunu alıp gidince...

Art arda paylaşımlarda bulunan Deniz, şunları söyledi: "Aynı oyun tekrar sahnelendi. Yine aylardan Nisan, yine benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde! Muhtemelen geçen yıl olduğu gibi anneler günü için de bir Instagram şovu hazırlanıyor. 'Mağdur'u oynamanın tadına varıldı çünkü. Sonuç alamadıkça seni kullanmaktan bir adım bile geri atmadan aynı filmi tekrar oynuyorlar"