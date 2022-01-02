Özcan Deniz sevgilisi Samar Dadgar’la aşkını resmen ilan etti! Kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisinin ardından oğlunu da paylaştı

Eski eşi Feyza Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken, Deniz ise eski eşinin üç yaşındaki oğulları Kuzey'le görüşmesini engellediğini iddia ederek velayet davası açmış, mahkeme Kuzey'in velayetinin annede kalmasına karar vermişti.