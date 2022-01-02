Özcan Deniz sevgilisi Samar Dadgar'la aşkını resmen ilan etti! Kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisinin ardından oğlunu da paylaştı
Özcan Deniz sevgilisi Samar Dadgar'la aşkını resmen ilan etti! Kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisinin ardından oğlu ile de bir kare paylaşan Özcan Deniz Instagram fotoğrafları ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a karşı açtığı davayı kaybeden Özcan Deniz, teselliyi İranlı Samar Dadgar'da bulmuştu. İkili, görüntülerinin ortaya çıkmasıyla aşklarını sosyal medyadan ilan etme kararı aldı ve ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı. Ünlü şarkıcı, İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile olan fotoğraflarını "2022" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ardından oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaşan Özcan, aynı notu o fotoğrafın altına da yazdı.
Özcan Deniz sevgilisi Samar Dadgar'la aşkını resmen ilan etti! Kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisinin ardından oğlunu da paylaşan Özcan, gündeme bomba gibi düştü.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanmış ve ikili, oğulları Kuzey için velayet savaşına girişmişti.
Eski eşi Feyza Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken, Deniz ise eski eşinin üç yaşındaki oğulları Kuzey'le görüşmesini engellediğini iddia ederek velayet davası açmış, mahkeme Kuzey'in velayetinin annede kalmasına karar vermişti.
50 yaşındaki Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.