Özcan Deniz hakkında şok ihanet iddiası! Gözler Feyza Aktan’a çevrildi! Özcan Deniz’in ‘Gamzesine yandığım’ dediği Samar Dadgar meğer...
Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift sosyal medya hesaplarında yayınladıkları romantik pozların yanı sıra Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in açıklamalarıyla uzun bir süre gündem olmuştu. Özcan Deniz ile Samar Dadgar, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü çift hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan gözler Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a çevrildi. İşte detaylar...
Özcan Deniz, Kuzey adını verdiği oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ünlü şarkıcı, boşanmanın ardından ise Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Çift sosyal medya hesaplarında yayınladıkları romantik pozların yanı sıra Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in açıklamalarıyla uzun bir süre gündem olmuştu.
ŞOKE EDEN İHANET İDDİASI!
Özcan Deniz ile Samar Dadgar, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü çift hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.
Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre; Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile evli olduğu sırada Samar Dadgar ile görüşmeye başladı.
Programın sunucularından Seren Serengil, konuyla ilgili canlı yayında şunları söyledi: "Samar Dadgar, Özcen Deniz, Feyza Aktan'la evliyken Özcan Deniz'in çok büyük hayranı. İran'dan İstanbul'a geliyor ve dizide figüran olarak Özcan Deniz'le tanışıyor.