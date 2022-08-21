Özcan Deniz ‘gamzesine yandığım’ dediği sevgilisine öyle bir sürpriz yaptı ki! Samar Dadgar doğum günü pozlarıyla ortalığı salladı

Sevgilisi için görkemli bir pasta yaptıran Deniz, paylaşımının altına şu notu ekledi:

"İyi ki geldin...

Sen geldin şehre bir film geldi

Ben yenilendim, bulutlar gitti.

Bir güzel orman oldu yazılarda

İklim değişti, Akdeniz oldu...

O eşsiz sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokunduğun her şeyi...

İyi ki doğdun masalımın prensesi. Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım"