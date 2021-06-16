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Özcan Deniz eski eşinin elinden arabasını aldı! Sigorta bitti lüks hediye gitti...

Sigorta bitti ortalık karıştı! Özcan Deniz eski eşinin elinden arabasını aldı! Geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça küçük sevgilisi Samar Dadgar ile aşkını ilan eden Özcan Deniz ile eski eşi arasında sular durulmuyor. Kuzey adında bir erkek evlada sahip olan ikili, yaşadıkları sorunlarla sık sık gündeme geliyor. Özcan Deniz'in evli olduğu dönemde hediye olarak Feyza Aktan'a aldığı lüks aracın sigortası sona erdi. Aktan'ın kullandığı aracın trafik sigortası bitince; araca trafik polisleri tarafından el konuldu. Deniz'in aracı, sigorta süresi dolduğu için Levent'te bir otoparka götürüldü.

16.06.2021 11:34 - Son Güncelleme: 16.06.2021 11:36
Özcan Deniz eski eşinin elinden arabasını aldı! Sigorta bitti lüks hediye gitti...

SİGORTA BİTTİ LÜKS HEDİYE GİTTİ...

Özcan Deniz eski eşinin elinden arabasını aldı! Oğulları Kuzey için açılan velayet davası çekişmeli olarak devam eden iki ünlü isim, bu sefer araç konusunda karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özcan Deniz eski eşinin elinden arabasını aldı! Sigorta bitti lüks hediye gitti...

Yıllardır Özcan Deniz'in üzerine olan aracı kullanan Feyza Aktan, geçtiğimiz günlerde trafikte çevirmeye takıldı. Hürriyet'in haberine göre; Aracın trafik sigortasının bittiği ortaya çıkan Aktan, ısrarlarına rağmen trafik polislerini ikna edemedi ve araç Levent'te bir otoparka çekildi.

Özcan Deniz eski eşinin elinden arabasını aldı! Sigorta bitti lüks hediye gitti...

Feyza Aktan sigorta borcunu ödemeyi teklif etse de araç Özcan Deniz'in üzerine olduğu için Aktan'ın talebi reddedildi. Bu olayın ardından Özcan Deniz, aracını Feyza Aktan'dan geri aldı.

Özcan Deniz eski eşinin elinden arabasını aldı! Sigorta bitti lüks hediye gitti...

EVDEN DIŞARI ÇIKMIYOR

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Samar Dadgar'a Fulya'daki bir galeriden 1 milyon TL'lik araç bakmıştı. Özcan Deniz'in, Feyza Aktan'daki aracın sigortasının bitiş tarihini bildiği, yeni sevgilisine bilerek aynı dönemde araç baktığı iddia edildi.

Özcan Deniz eski eşinin elinden arabasını aldı! Sigorta bitti lüks hediye gitti...

Arabasız kalan Feyza Aktan'ın ise evinden dışarı çıkmadığı konuşuluyor. Konuyla ilgili Özcan Deniz'in nasıl bir açıklama yapacağı ise henüz merak konusu.