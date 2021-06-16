Özcan Deniz eski eşinin elinden arabasını aldı! Sigorta bitti lüks hediye gitti...

Sigorta bitti ortalık karıştı! Özcan Deniz eski eşinin elinden arabasını aldı! Geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça küçük sevgilisi Samar Dadgar ile aşkını ilan eden Özcan Deniz ile eski eşi arasında sular durulmuyor. Kuzey adında bir erkek evlada sahip olan ikili, yaşadıkları sorunlarla sık sık gündeme geliyor. Özcan Deniz'in evli olduğu dönemde hediye olarak Feyza Aktan'a aldığı lüks aracın sigortası sona erdi. Aktan'ın kullandığı aracın trafik sigortası bitince; araca trafik polisleri tarafından el konuldu. Deniz'in aracı, sigorta süresi dolduğu için Levent'te bir otoparka götürüldü.

16.06.2021 11:34 - Son Güncelleme: 16.06.2021 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





