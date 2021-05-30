Özcan Deniz aşkını ilan etti! Kendisinden yaşça küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar’a bakın nasıl seslendi
Özcan Deniz aşkını ilan etti! Kendisinden yaşça küçük modacı sevgilisi Samar Dadgar'a bakın nasıl seslendi… Eski eşi Feyza Aktan'la davalık olan Özcan Deniz (49) İranlı modacı Samar Dadgar (26) ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunasın" ifadelerini kullanan Deniz'e Samar Dadgar'dan yanıt gecikmedi. İranlı modacı, sevgilisine "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, nefesimi kesen adam" şeklinde karşılık verdi. İşte detaylar…
İranlı modacı Samar Dadgar'dan ise Özcan Deniz'e yanı gecikmedi. Dangar, sevgilisine şöyle karşılık verdi: "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam.