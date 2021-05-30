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Özcan Deniz aşkını ilan etti! Kendisinden yaşça küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar’a bakın nasıl seslendi

Özcan Deniz aşkını ilan etti! Kendisinden yaşça küçük modacı sevgilisi Samar Dadgar'a bakın nasıl seslendi… Eski eşi Feyza Aktan'la davalık olan Özcan Deniz (49) İranlı modacı Samar Dadgar (26) ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunasın" ifadelerini kullanan Deniz'e Samar Dadgar'dan yanıt gecikmedi. İranlı modacı, sevgilisine "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, nefesimi kesen adam" şeklinde karşılık verdi. İşte detaylar…

30.05.2021 01:35 - Son Güncelleme: 30.05.2021 01:35
Özcan Deniz aşkını ilan etti! Kendisinden yaşça küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar’a bakın nasıl seslendi

Eski eşi Feyza Aktan'la davalık olan Özcan Deniz (49) İranlı modacı Samar Dadgar (26) ile olan aşkını ilan etti.

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Özcan Deniz aşkını ilan etti! Kendisinden yaşça küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar’a bakın nasıl seslendi

Sosyal medya hesabında ilan-ı aşkta bulunan Özcan Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunasın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın… Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın… İyi ki de 'inatsın', sabırsın. Onca 'yok'luğa sahipleri arasında nadide bir 'var'sın…"

Özcan Deniz aşkını ilan etti! Kendisinden yaşça küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar’a bakın nasıl seslendi

İranlı modacı Samar Dadgar'dan ise Özcan Deniz'e yanı gecikmedi. Dangar, sevgilisine şöyle karşılık verdi: "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam.

Özcan Deniz aşkını ilan etti! Kendisinden yaşça küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar’a bakın nasıl seslendi

Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yârim…"

Özcan Deniz aşkını ilan etti! Kendisinden yaşça küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar’a bakın nasıl seslendi

İkilinin romantik sözleri kısa süre içinde sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.