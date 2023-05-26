Vav TV İzle
Haberler Magazin Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: "Bu takıntı..."

Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: "Bu takıntı..."

Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı. Kendisinden 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar ile birlikte yaşadığı Zekeriyaköy'deki evinde 20 Ocak'ta sade bir nikâh töreni ile evlenen Özcan Deniz'le ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
26.05.2023 10:07 - Son Güncelleme: 26.05.2023 10:38
Özcan Deni ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: "Bu takıntı..."
Özcan Deni ile eşi Samar Dadgar’ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan’dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: Bu takıntı...

"BU AŞK DEĞİL TAKINTI..."

Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özcan Deni ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: "Bu takıntı..."
Özcan Deni ile eşi Samar Dadgar’ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan’dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: Bu takıntı...

Bir magazin programında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü Bircan Bali, Ebru Şancı Öztürk'ün ifşası ile şaşkına döndü, aynı programda "Bu aşk değil takıntı" yorumları yapıldı.

Özcan Deni ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: "Bu takıntı..."
Özcan Deni ile eşi Samar Dadgar’ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan’dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: Bu takıntı...

Ebru Şancı Öztürk, "Özcan Deniz ile Samar'ın hikayesi aslında Feyza'dan önce başlıyor. Feyza hiç ortada yokken Samar ile Özcan'ın ilişkisi var. Sonra Özcan bir arakdaş grubunda Feyza Aktan ile tanışıyor ve ondan hoşlanıyor ve bir ilişkiye başlıyor. İlişkiye başlar başlamaz da Samar'dan ayrılıyor. Samar tabii ağlıyor haftalarca arıyor, yazıyor ama Özcan diyor ki 'Yok' Sonra Feyza hamile kalıyor ve evleniyorlar."

Özcan Deni ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: "Bu takıntı..."
Özcan Deni ile eşi Samar Dadgar’ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan’dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: Bu takıntı...

"Feyza da Samar'ı biliyor ama sonuç olarak Özcan istemiyor Samar'ı. Sonra kavgalar daha yeni başlıyor ayrılma potasındayken Samar yeniden ilişkiye dahil oluyor 'Seni unutamadım, özledim' mesajları atıyor. İsral ve Kıbrıs konseri oluyor Özcan'ın Samar oralara gidiyor Özcan'ın yanına ve Feyza bunları duyuyor ondan sonra ayrılıyorlar." dedi. Bu iddiaya bir açıklama gelecek mi merak ediliyor.

Özcan Deni ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: "Bu takıntı..."
Özcan Deni ile eşi Samar Dadgar’ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan’dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: Bu takıntı...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2019'da yollarını ayırdı.

SON DAKİKA