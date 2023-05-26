Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: "Bu takıntı..."
Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı. Kendisinden 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar ile birlikte yaşadığı Zekeriyaköy'deki evinde 20 Ocak'ta sade bir nikâh töreni ile evlenen Özcan Deniz'le ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
"BU AŞK DEĞİL TAKINTI..."
Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı.
Ebru Şancı Öztürk, "Özcan Deniz ile Samar'ın hikayesi aslında Feyza'dan önce başlıyor. Feyza hiç ortada yokken Samar ile Özcan'ın ilişkisi var. Sonra Özcan bir arakdaş grubunda Feyza Aktan ile tanışıyor ve ondan hoşlanıyor ve bir ilişkiye başlıyor. İlişkiye başlar başlamaz da Samar'dan ayrılıyor. Samar tabii ağlıyor haftalarca arıyor, yazıyor ama Özcan diyor ki 'Yok' Sonra Feyza hamile kalıyor ve evleniyorlar."
"Feyza da Samar'ı biliyor ama sonuç olarak Özcan istemiyor Samar'ı. Sonra kavgalar daha yeni başlıyor ayrılma potasındayken Samar yeniden ilişkiye dahil oluyor 'Seni unutamadım, özledim' mesajları atıyor. İsral ve Kıbrıs konseri oluyor Özcan'ın Samar oralara gidiyor Özcan'ın yanına ve Feyza bunları duyuyor ondan sonra ayrılıyorlar." dedi. Bu iddiaya bir açıklama gelecek mi merak ediliyor.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2019'da yollarını ayırdı.