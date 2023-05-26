Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: "Bu takıntı..."

Ebru Şancı Öztürk, "Özcan Deniz ile Samar'ın hikayesi aslında Feyza'dan önce başlıyor. Feyza hiç ortada yokken Samar ile Özcan'ın ilişkisi var. Sonra Özcan bir arakdaş grubunda Feyza Aktan ile tanışıyor ve ondan hoşlanıyor ve bir ilişkiye başlıyor. İlişkiye başlar başlamaz da Samar'dan ayrılıyor. Samar tabii ağlıyor haftalarca arıyor, yazıyor ama Özcan diyor ki 'Yok' Sonra Feyza hamile kalıyor ve evleniyorlar."