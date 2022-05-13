Ozan Orhon'un ilk eşi bakın kim çıktı! 4. kez evlenen 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon meğer çok ünlü isimle büyük aşk yaşamış...

Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı merak edilenlerini 2. Sayfa programında anlatmıştı:

- Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim.

- Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni.

- En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda...

- Şuan hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum.

- Aşırı kilolu olanlar dışında ameliyat olmalarını önermiyorum.