Ozan Orhon'un ilk eşi bakın kim çıktı! 4. kez evlenen 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon meğer çok ünlü isimle büyük aşk yaşamış
Ozan Orhon'un ilk eşi bakın kim çıktı! 4. kez evlenen 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon meğer çok ünlü isimle büyük aşk yaşamış... Şarkıcı Ozan Orhon, Selcan Demirci ile geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu... Katıldığı bir magazin programının ardından eski eşleri merak konusu olan Ozan Orhon 1997 yılında gerçekleştirdiği ilk evliliğini bakın hangi ünlü isimle yapmış...
Ozan Orhon'un ilk eşi bakın kim çıktı! 4. kez evlenen 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon meğer çok ünlü isimle büyük aşk yaşamış...
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Ozan Orhon, 2000'li yılların başında fazla kiloları nedeniyle çalışamaz hale gelmiş, 130 kiloya ulaşınca da çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı.
Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı merak edilenlerini 2. Sayfa programında anlatmıştı:
- Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim.
- Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni.
- En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda...
- Şuan hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum.
- Aşırı kilolu olanlar dışında ameliyat olmalarını önermiyorum.
Katıldığı bir magazin prgoramının ardından eski eşleri merak edilen Ozan Orhon'un ilk eşi bakın kim çıktı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...