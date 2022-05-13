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Haberler Magazin Ozan Orhon'un ilk eşi bakın kim çıktı! 4. kez evlenen 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon meğer çok ünlü isimle büyük aşk yaşamış

Ozan Orhon'un ilk eşi bakın kim çıktı! 4. kez evlenen 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon meğer çok ünlü isimle büyük aşk yaşamış

Ozan Orhon'un ilk eşi bakın kim çıktı! 4. kez evlenen 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon meğer çok ünlü isimle büyük aşk yaşamış... Şarkıcı Ozan Orhon, Selcan Demirci ile geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu... Katıldığı bir magazin programının ardından eski eşleri merak konusu olan Ozan Orhon 1997 yılında gerçekleştirdiği ilk evliliğini bakın hangi ünlü isimle yapmış...

13.05.2022 12:25 - Son Güncelleme: 13.05.2022 12:34
Ozan Orhon’un ilk eşi bakın kim çıktı! 4. kez evlenen 90’lı yıllara damga vuran Ozan Orhon meğer çok ünlü isimle büyük aşk yaşamış

Ozan Orhon'un ilk eşi bakın kim çıktı! 4. kez evlenen 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon meğer çok ünlü isimle büyük aşk yaşamış...

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Ozan Orhon’un ilk eşi bakın kim çıktı! 4. kez evlenen 90’lı yıllara damga vuran Ozan Orhon meğer çok ünlü isimle büyük aşk yaşamış

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ozan Orhon, 2000'li yılların başında fazla kiloları nedeniyle çalışamaz hale gelmiş, 130 kiloya ulaşınca da çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı.

Ozan Orhon’un ilk eşi bakın kim çıktı! 4. kez evlenen 90’lı yıllara damga vuran Ozan Orhon meğer çok ünlü isimle büyük aşk yaşamış

Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı merak edilenlerini 2. Sayfa programında anlatmıştı:

- Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim.

- Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni.

- En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda...

- Şuan hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum.

- Aşırı kilolu olanlar dışında ameliyat olmalarını önermiyorum.

Ozan Orhon’un ilk eşi bakın kim çıktı! 4. kez evlenen 90’lı yıllara damga vuran Ozan Orhon meğer çok ünlü isimle büyük aşk yaşamış

Orhon, geçtiğimiz Ağustos ayında Selcan Demirci ile dünyaevine gierek dördüncü evliliğini gerçekleştirdi. Aile arasında gerçekleşen törene az sayıda davetli katıldı. Çiftin özel gününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Ozan Orhon’un ilk eşi bakın kim çıktı! 4. kez evlenen 90’lı yıllara damga vuran Ozan Orhon meğer çok ünlü isimle büyük aşk yaşamış

Katıldığı bir magazin prgoramının ardından eski eşleri merak edilen Ozan Orhon'un ilk eşi bakın kim çıktı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

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