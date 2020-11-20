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Ozan Güven'in yeni sevgilisinin gizemi çözüldü! Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'in yeni aşkını tablo ele verdi...
Ozan Güven'in yeni sevgilisinin gizemi çözüldü! Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'in yeni aşkını tablo ele verdi...
Kendisinden 17 yaş küçük Deniz Bulutsuz ile aşk yaşayan oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisine şiddet uyguladıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'in yeni aşkını tablo ele verdi. 45 yaşındaki Ozan Güven'in yeni sevgilisi model Gizem Yıldırım. İşte sosyal medyanın da dikkatini çeken Ozan Güven ve yeni sevgilisi hakkında detaylar...
20.11.2020 14:06
- Son Güncelleme: 20.11.2020 14:10
Dayakçı Ozan yeni aşkını buldu. Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayan sonra da, 'Ben de şiddete uğradım' diyen oyuncu Ozan Güven yeni sevgilisiyle gündeme geldi.
"Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre ünlü oyuncu, model Gizem Yıldırım'la aşk yaşamaya başladı.
Çiftin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi. İkilinin birliktelikleri, Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaştığı tablo fotoğrafıyla ortaya çıktı.
Ali Elmacı imzalı tabloyu Ozan Güven, geçtiğimiz yıl satın almış ve yatak odasına koyarak Instagram hesabından paylaşmıştı.
Gizem Yıldırım birliktelik iddialarına "Bu konuyla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven'in yeni sevgilisi Gizem Yıldırım bakın kim. Hangi ünlü kiminle aşk yaşıyor? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...