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Ozan Güven'in yeni sevgilisinin gizemi çözüldü! Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'in yeni aşkını tablo ele verdi...

Kendisinden 17 yaş küçük Deniz Bulutsuz ile aşk yaşayan oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisine şiddet uyguladıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'in yeni aşkını tablo ele verdi. 45 yaşındaki Ozan Güven'in yeni sevgilisi model Gizem Yıldırım. İşte sosyal medyanın da dikkatini çeken Ozan Güven ve yeni sevgilisi hakkında detaylar...

20.11.2020 14:06 - Son Güncelleme: 20.11.2020 14:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





