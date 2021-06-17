Ozan Dolunay ile model sevgilisi Pelinay Yiğit Çeşme tatilinde fena görüntüler verdi! Pelinay Yiğit'in bikinisi...

Ozan Dolunay ile model sevgilisi Pelinay Yiğit Çeşme tatilinde fena görüntüler verdi! Pelinay Yiğit'in bikinisini görenler dönüp bir daha baktı. Melisa Şenolsun'dan 2019 yılında ayrılan ve uzun süre sonra gönlünü Pelinay Yiğit'e kaptıran Mehmet Ozan Dolunay sevgilisiyle çıktığı tatilden görüntülerle gündeme bomba gibi düştü. Birbirlerini öpücüklere boğan çiftten Pelinay Yiğit, bikinisi ile plajda tüm dikkatleri üzerine çekti.

17.06.2021 09:41 - Son Güncelleme: 17.06.2021 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





