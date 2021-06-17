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Ozan Dolunay ile model sevgilisi Pelinay Yiğit Çeşme tatilinde fena görüntüler verdi! Pelinay Yiğit'in bikinisi...

Ozan Dolunay ile model sevgilisi Pelinay Yiğit Çeşme tatilinde fena görüntüler verdi! Pelinay Yiğit'in bikinisini görenler dönüp bir daha baktı. Melisa Şenolsun'dan 2019 yılında ayrılan ve uzun süre sonra gönlünü Pelinay Yiğit'e kaptıran Mehmet Ozan Dolunay sevgilisiyle çıktığı tatilden görüntülerle gündeme bomba gibi düştü. Birbirlerini öpücüklere boğan çiftten Pelinay Yiğit, bikinisi ile plajda tüm dikkatleri üzerine çekti.

17.06.2021 09:41 - Son Güncelleme: 17.06.2021 10:17
Ozan Dolunay ile model sevgilisi Pelinay Yiğit Çeşme tatilinde fena görüntüler verdi! Pelinay Yiğit'in bikinisi...

Ozan Dolunay ile model sevgilisi Pelinay Yiğit Çeşme tatilinde fena görüntüler verdi! Pelinay Yiğit bikinisi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ozan Dolunay ile model sevgilisi Pelinay Yiğit Çeşme tatilinde fena görüntüler verdi! Pelinay Yiğit'in bikinisi...

Oyuncu Ozan Dolunay, bir süredir ilişki yaşadığı Pelinay Yiğit'le Çeşme'de tatil yapıyor.

Ozan Dolunay ile model sevgilisi Pelinay Yiğit Çeşme tatilinde fena görüntüler verdi! Pelinay Yiğit'in bikinisi...

Sevgililer önceki gün Before Sunset Beach'teydi. Plajda bir süre yürüyüş yapan ikili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şezlonglarına döndü.

Ozan Dolunay ile model sevgilisi Pelinay Yiğit Çeşme tatilinde fena görüntüler verdi! Pelinay Yiğit'in bikinisi...

Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Pelinay Yiğit, plaj stiliyle dikkat çekti.

Yaz geldi ve magazin dünyasının ünlü isimleri tatil sezonunu açtı. Bakalım kim, nerede, neler yapıyor.

Ozan Dolunay ile model sevgilisi Pelinay Yiğit Çeşme tatilinde fena görüntüler verdi! Pelinay Yiğit'in bikinisi...

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Yalın gizemli sevgilisiyle teknede yakalandı! Sarı saçlarına uyumlu bikinisi ile bomba görüntüler veren Yalın'ın yaz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü.