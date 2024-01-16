Öz yeğeniyle teknede müstehcen görüntüleri çok konuşulmuştu! 55 yaşındaki Murat Başoğlu'nun son haline bakın meğer...

Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleriyle aylarca konuşulmuş ve büyük tepki çekmişti.

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Başoğlu, Skandalın yaşandığı dönem "Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm" ifadelerini kullanmıştı.