Oyunculuk anneden oğula... Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam’ın gizli yıldızı çıktı! Sibel Can'ın eski kayınvalidesi bakın kim

Sibel Can ile 11 yıl süren birlikteliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuk sahibi olan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile evlendi. Bu evlilikten Gisela adında bir kızı olan ünlü oyuncu, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Mutlu evliliğini sürdüren Ural, bu kez annesinin Yeşilçam sinemasındaki sürpriz geçmişiyle dikkat çekti. Ural'ın annesi Yeşilçam yıldızı çıktı. İlk kez duyanlar ise bu gerçek karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Giriş Tarihi:
Ural'ın annesinin Yeşilçam yıldızı olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ceyhan Cem, Cemile filminde Cüneyt Arkın ile birlikte kamera karşısına geçti.

