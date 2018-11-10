Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak ( Ünlülerin bilmediğiniz meslekleri )

DÜNYANIN EN PAHALI PEYNİRİNİ ÜRETMEK İÇİN KOLLARI SIVADI

2 çocukları olan çift, orman içindeki bir çiftlik evinde yaşamaya başladı. Özgü Namal ve eşi, burada Sırbistan'ın dünyaca ünlü peynirinden ilham alarak yeni bir işe atıldı. Takvim'in haberine göre, Belgrad'da Balkan eşeklerinin sütünden elde edilen ve dünyanın en pahalı peyniri olarak bilinen 'pule' peynirinin ününü duyan Özgü Namal ve eşi, bu peyniri Türkiye'de üretmek için kolları sıvadı. İkili, sütünden faydalanmak için Balkan eşekleri satın aldı.