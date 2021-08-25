Oyuncu Tuvana Türkay sektör değiştirdi! Heyecanını sosyal medyada paylaştı yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi
Oyuncu Tuvana Türkay sektör değiştirdi! Son olarak başrollerini Nur Fettahoğlu ile Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı Kağıt Ev dizisinde rol alan Tuvana Türkay, sektör değiştirdi. Kağıt Ev'in final yapmasının ardından setlere ara veren Türkay, yeni mesleğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde gündem olurken Tuvana Türkay'ın yeni mesleği hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Tuvana Türkay'ın yeni mesleği...
25.08.2021 22:16
- Son Güncelleme: 25.08.2021 22:16
Tuvana Türkay'ın paylaşımıyla birlikte ünlü isimlerin gerçek meslekleri bir kez daha gündeme geldi. İşte ünlü isimlerin gerçek meslekleri...