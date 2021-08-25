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Oyuncu Tuvana Türkay sektör değiştirdi! Heyecanını sosyal medyada paylaştı yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi

Oyuncu Tuvana Türkay sektör değiştirdi! Son olarak başrollerini Nur Fettahoğlu ile Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı Kağıt Ev dizisinde rol alan Tuvana Türkay, sektör değiştirdi. Kağıt Ev'in final yapmasının ardından setlere ara veren Türkay, yeni mesleğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde gündem olurken Tuvana Türkay'ın yeni mesleği hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Tuvana Türkay'ın yeni mesleği...

25.08.2021 22:16 - Son Güncelleme: 25.08.2021 22:16
Oyuncu Tuvana Türkay sektör değiştirdi! Heyecanını sosyal medyada paylaştı yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi

Bir süredir ekranlarda görülmeyen Türkay, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaparak sektör değiştirdiğini duyurdu.

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Oyuncu Tuvana Türkay sektör değiştirdi! Heyecanını sosyal medyada paylaştı yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi

Şansını müzikte deneyen ve üçüncü single çalışmasına imza atan Türkay, heyecanını Instagram hesabından da takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu Tuvana Türkay sektör değiştirdi! Heyecanını sosyal medyada paylaştı yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi

Türkay, 'Ah Aşk' adlı albümünün kapak fotoğrafını "Aynı duygularda birleşebilmek, birbirimizi hissedebilmek güç veriyor. Umarım yine seversiniz" notuyla paylaştı.

Oyuncu Tuvana Türkay sektör değiştirdi! Heyecanını sosyal medyada paylaştı yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi

İşte Tuvana Türkay'ın paylaştığı kapak fotoğrafı...

Oyuncu Tuvana Türkay sektör değiştirdi! Heyecanını sosyal medyada paylaştı yeni mesleği duyanları şaşkına çevirdi

Tuvana Türkay'ın paylaşımıyla birlikte ünlü isimlerin gerçek meslekleri bir kez daha gündeme geldi. İşte ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

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