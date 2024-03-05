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Oyuncu çift Dilan Telkök ve Berkay Hardal'dan bebek müjdesi! “Minik sırrımız” deyip karnı burnunda pozlarıyla duyurdu!

2019 yılında dünyaevine giren Dilan Telkök ile Berkay Hardal'dan müjdeli haber geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren oyuncu çift, son paylaşımlarında bebek beklediklerini duyurdu. Dilan Telkök'ün karnı burunda pozları dikkat çekerken çift paylaşımının altına "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" notunu ekledi. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 11:29 Güncelleme 05 Mart 2024, 11:29
Oyuncu çift Dilan Telkök ve Berkay Hardal’dan bebek müjdesi! “Minik sırrımız” deyip karnı burnunda pozlarıyla duyurdu! 1

Oyuncu Berkay Hardal, 2019 yılında meslektaşı Dilan Telkök ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettirdi.

Oyuncu çift Dilan Telkök ve Berkay Hardal’dan bebek müjdesi! “Minik sırrımız” deyip karnı burnunda pozlarıyla duyurdu! 2

İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan Dilan Telkök ile Berkay Hardal, müjdeli haberi çektirdikleri fotoğraflarla duyurdu.

Oyuncu çift Dilan Telkök ve Berkay Hardal’dan bebek müjdesi! “Minik sırrımız” deyip karnı burnunda pozlarıyla duyurdu! 3

Fotoğraflarda Dilan Telkök'ün karnının belirginleştiği görüldü. Çift, fotoğraflarına "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" notunu düştü.

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