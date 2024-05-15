Oyuncaklarıyla hayran bıraktı! Eda Ece'nin bebeği Mina İpek'in odasını gördünüz mü? İşte Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in bebeği Mina'nın odası...

Türk sinemasının sevilen yüzlerinden Eda Ece, hayatındaki mutlu anları hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. 2019 yılında hayatını ünlü basketbolcu Buğrahan Tuncer ile birleştiren Eda Ece, 4 Nisan 2024 tarihinde anne olmanın sevincini yaşadı. Çift, bu özel günlerde bebekleri Mina İpek'i dünyaya karşıladı. Eda Ece, taze bir anne olarak, hem mutluluklarını hem de yeni anneliğin getirdiği zorlukları ve duygusal anları sosyal medya üzerinden samimi bir dille takipçileriyle paylaşıyor. Eda Ece, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla, hem kişisel yaşamından tatlı detaylar sunuyor hem de ara sıra yaşadığı zorluklara dair "tatlı sitemlerde" bulunuyor.
Güzel oyuncu Eda Ece 2019 yılında gönlünü kaptırdığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturdu.
"ZANGIR ZANGIR TİTREDİM"
Evlilik gününü "Zangır zangır titredim. Buğra elimi tutarak ve konuşarak sakinleştirdi beni. İyi ki 30'lu yaşlarımda evlenmişim." sözleriyle anlatan oyuncu Eda Ece, 4 Nisan'da minik bebeği Mina İpek'i kucağına aldı.
Sosyal medya hesabından sık sık minik sitemlerde bulunan Eda Ece, son olarak Mina İpek'in dünyaya geldiğini şu sözlerle takipçilerine duyurmuştu: "Mina İpek 04.04.2024 ✨ Mina'mız ay sonunu bekleyemedi aniden gelmeye karar verdi, kendisine çok özel bir gün de seçmiş oldu🐣🧿 Arayan soran yazan herkese çok teşekkür ederiz. Bu postu koymam bile 15 günümü aldı, artık 1 dakika boşum yok.😅 ama o her şeye değer🥲♥️ Ben şimdilik paralel evrendeyim, tekrar görüşene kadar hepinizi öpüyorum,güzel dileklerinize tekrar teşekkür ederiz en büyük mutluluklar sizin olsun!🫶💞🧸"