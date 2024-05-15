Oyuncaklarıyla hayran bıraktı! Eda Ece'nin bebeği Mina İpek'in odasını gördünüz mü? İşte Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in bebeği Mina'nın odası...

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Sosyal medya hesabından sık sık minik sitemlerde bulunan Eda Ece, son olarak Mina İpek'in dünyaya geldiğini şu sözlerle takipçilerine duyurmuştu: "Mina İpek 04.04.2024 ✨🩷 Mina'mız ay sonunu bekleyemedi aniden gelmeye karar verdi, kendisine çok özel bir gün de seçmiş oldu🐣🧿 Arayan soran yazan herkese çok teşekkür ederiz. Bu postu koymam bile 15 günümü aldı, artık 1 dakika boşum yok.😅 ama o her şeye değer🥲♥️ Ben şimdilik paralel evrendeyim, tekrar görüşene kadar hepinizi öpüyorum,güzel dileklerinize tekrar teşekkür ederiz en büyük mutluluklar sizin olsun!🫶💞🧸"